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Bodrum FK’da Menemen FK ve Tuzlaspor maçı öncesi İsmet Taşdemir ve Süleyman Özdamar’dan açıklamalar

Bodrum FK’da Menemen FK ve Tuzlaspor maçı öncesi İsmet Taşdemir ve Süleyman Özdamar’dan açıklamalar

Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen FK ile tur peşinde, aynı hafta Trendyol 1. Lig'de Tuzlaspor'u konuk edecek. Hazırlıklar sürüyor, hedefler net: Tur atlamak ve 3 puan kazanmak!

Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Eleme Turu'nda yarın Menemen FK ile karşılaşacak olan ekip, aynı hafta içinde Tuzlaspor ile Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek. Her iki maçın hazırlıkları sürerken, Bodrum FK, kupada bir üst tura yükselme hedeflerinin yanı sıra, ligde de üç puan alarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

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Kritik kupa maçı ve lig karşılaşması

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum FK, evinde Menemen FK'yı ağırlayacak. Trendyol 1. Lig'de ise 15. haftada Tuzlaspor ile karşılaşacaklar. Ekip, her iki maçın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde sürdürüyor. Ancak sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Eren Albayrak ve sakatlığı bulunan Cenk Şen, her iki maçta da forma giyemeyecek.

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Hedefler belli: Tur atlamak ve 3 puan

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Menemen FK karşısında tur atlamak istediklerini belirterek, rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu vurguladı. Taşdemir, az forma giyen oyuncuların bu maçta şans bulacağını ve kupayı ciddiye aldıklarını dile getirdi. Ligdeki hedeflerine de değinen Taşdemir, Tuzlaspor karşısında galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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Oyuncuların gösteri zamanı

Takımın deneyimli oyuncularından Süleyman Özdamar, kupa maçının kendileri için önemli olduğunu ve az süre alan oyuncuların sahada kendilerini göstereceğini söyledi. Özdamar, takımın iyi mücadeleyle geçen hafta Şanlıurfa deplasmanından aldığı 3 puanın motivasyonunu taşıdıklarını ve her maçın bir final niteliği taşıdığını ifade etti. Tuzlaspor karşılaşmasını da play-off hedeflerine ulaşmak adına kırılma maçı olarak gördüklerini belirtti.

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