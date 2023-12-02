Bolu 1.Amatör Lig’de Kıbrıscıkspor, Yumrukaya hazırlıklarını tamamladı.

Bolu 1. Amatör Lig'de Kıbrıscıkspor, geçen haftaki büyük geri dönüşün ardından bu hafta Yumrukayaspor ile kritik bir maça çıkıyor. Geçen hafta Taşkestispor karşısında 3-0 geriden gelerek 4-3'lük efsanevi bir zaferle dönen Kıbrıscıkspor, bu hafta Yumrukayaspor maçı için hazırlıklarını Karaçayır'da tamamladı.

Aksu liderliğinde çalışmalar

Takımın Teknik Direktörü Alper Aksu liderliğindeki Kıbrıscıkspor, antrenmanlara ısınma hareketleriyle başlayıp, şut çalışmalarıyla devam etti. Aksu'nun stratejileri ve oyuncuların azmi, takımı bir üst seviyeye taşıdı.

Göktaş'ın iddiası: "Kazanacağımızı biliyorduk"

Bu hafta Yumrukaya ile karşılaşacak olan Kıbırcıkspor'un file bekçisi Cenker Göktaş, geçen haftaki Taşkestispor maçını değerlendirdi. Göktaş, “Taşkestispor maçına inanarak çıkmıştık, kazanacağımızı biliyorduk. Ama ilk yarının sonunda yediğimiz goller bizi moral olarak düşürdü, soyunma odasına moralsiz girdik. Devre arası başkanlarımız soyunma odasına gelerek, hangi takımda oynadığımızın farkında olmamız gerektiğini ve bize de bu bilinçle sahaya çıkmamızı istediklerini söylediler. Biz de ikinci yarıya daha özgüvenli, daha inanarak ve ilk yarıyı unutarak sahaya çıktık ve ikinci yarının başlarında bir tane gol yesekte asla düşmedik sonra 4 tane gol atarak zor bir maça imza attık. Yumrukaya maçına da kazanmak için sahaya çıkacağız ve kazanacağız" dedi.

Cantürk'ten motivasyon dolu açıklamalar

Kıbırcıkspor'un kaptanı Caner Cantürk de Taşkestispor maçını değerlendirdi. Cantürk, "Taşkestispor maçında kendimize inanarak ve güvenerek sahaya çıkmıştık. İlk yarıda yediğimiz talihsiz 2 gol sonrasında soyunma odasına gittik, toparlandık. Sebahattin başkanımız, Durmuş başkanımız, Ayhan başkanlarımız bizim yanımıza gelerek bize moral verdiler. Biz de kafamızı kaldırıp, ikinci yarıya çıktık ama ikinci yarıya talihsiz gol yiyerek başladık. 60. dakikaya kadar bu şekilde devam etti ama 60. dakikadan sonra başımızı kaldırıp, alnımızın akıyla 4 tane gol attık ve 3 puanı aldık. Yumrukaya maçında ise 3 puanı alacağız, başaracağımıza inanıyoruz, herkesin bize güveni tam, play-off'a çıkıp şampiyon olacağız" diye konuştu.