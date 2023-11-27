Bolu 1. Amatör Lig’de unutulmaz anlar: Kıbrıscıkspor'dan inanılmaz geri dönüş

Kıbrıscıkspor, Bolu 1. Amatör Lig'de 3-0 geriden gelerek Taşkestispor'u 4-3 mağlup etti. Ramazan Kaygı'nın 3 golle yıldızlaştığı maç, futbolseverler için unutulmaz bir geri dönüş hikayesi oldu.

Bolu 1. Amatör Lig'in 5. haftasında nefes kesen bir maç yaşandı. Kıbrıscıkspor, Karaçayır'da Taşkestispor ile kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Kıbrıscıkspor, ilk yarının sonlarına doğru kalesinde gördüğü şanssız gollerle devreyi 2-0 geride kapattı. Kaleci Ali Cenker Göktaş'ın kritik kurtarışları sayesinde fark daha da açılmadı.

Kıbrıscıkspor'un kararlı direnişi

İkinci yarıya hızlı başlayan Taşkestispor, 3. golü buldu ve skoru 3-0'a taşıdı. Ancak 60. dakikadan sonra sahne Kıbrıscıkspor'un kaptanı Ramazan Kaygı'nın oldu. Eski Taşkestispor oyuncusu, takımını 3-1'e taşıyan golü attı. Ardından Kıbrıscıkspor, Ramazan Kaygı'nın bir golüyle daha farkı 1'e indirdi.

Kıbrıscıkspor'un muhteşem dönüşü

Kıbrıscıkspor, Taşkestispor kalesine sağlı sollu yüklenirken, genç yetenek Kerem Bostancı eşitlik golünü kaydetti ve skor 3-3 oldu. Maçın son anlarında Kıbrıscıkspor, Ramazan Kaygı'nın attığı golle 4-3 öne geçti ve efsanevi bir geri dönüşe imza attı. Taşkestispor, Kıbrıscıkspor'un bu muhteşem dönüşünü boyun eğmek zorunda kaldı.

Maçın yıldızı: Ramazan Kaygı

Karaçayır'da gerçekleşen bu heyecanlı maçta, Ramazan Kaygı attığı 3 gol ile maça damgasını vurdu ve takımının kazanmasında kilit rol oynadı.

Takımların İlk 11'leri

Kıbrıscıkspor'un ilk 11'i: Ali Cenker Göktaş, Eren Ali Karadağ, Semih Öztürk, Ömer Sala, Mertcan Aydın, Kerem Bostancı, Bedirhan Cantürk, Caner Cantürk, Ramazan Kaygı, Yusuf İzzet İlce, Yusuf Gündüz.

Taşkestispor'un ilk 11'i: Yasin, Ahmet, Gürol, Yusuf, Cihat, Samet, Berkant, Abdulkadir, Rıdvan, İshak, Eyüp.