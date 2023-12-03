Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımından deplasman zaferi

Bolu Belediyespor kadın voleybol takımı, deplasmanda Malatya Nicer Otel Voleybol takımını 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Bolu Belediyespor, KFC Kadınlar 1. Liginde 6. sıraya yükseldi.

Maçın gidişatı ve kazanılan setler

Temsilcimiz, maçın ilk setinde 25-23'lük skorla geriye düştü. Ancak ikinci sette 25-22'lik üstünlükle durumu 1-1'e getirerek geri dönüş yaptı. Takım, sonraki setleri 25-21 ve 26-24'lük skorlarla kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Gelecek maç için hazırlıklar ve beklentiler

Bolu Belediyespor, 10 Aralık'ta evinde Tarsus Belediyespor ile karşılaşacak. Takım, bu maçta da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Karşılaşma, Bolu Karaçayır'da bulunan 3.000 kişilik kapalı spor salonunda saat 16:00'da başlayacak.

Bolu Belediyespor'un gözü yükseklerde

Bu sonuçlarla Bolu Belediyespor, ligin üst sıralarına doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Taraftarlar ve takım, gelecek haftaki maç için umutlu ve motivasyonlu.