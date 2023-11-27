Bolu Belediyespor'un Sultanları, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda Mücadelede Peymanspor'u 3-1 yendi

Bolu Belediyespor, finansal sıkıntılara rağmen evinde karşılaştığı Peymanspor'u 3-1 mağlup ederek ligde kritik bir galibiyete imza attı. Takım, Valeriia Nudha'nın etkileyici oyunuyla ilk seti 25-20 kazanarak maça iyi bir başlangıç yaptı.

Maçın ikinci setinde, Bolu Belediyespor setin son bölümünde yaptığı basit hatalar nedeniyle üstünlüğünü kaybetti ve 26-28'lik skorla seti Peymanspor'a kaptırdı. Bu durum maçın seyrini 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette dominant oyun

Üçüncü sette Bolu Belediyespor, sahadaki üstünlüğünü tekrar kazanarak rakip takımı 25-14'lük net bir skorla mağlup etti ve setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü set ve galibiyet

Karşılaşmanın dördüncü ve son setinde, Bolu Belediyespor, Baş Antrenör Cem Yalçın'ın stratejik hamleleriyle 25-21'lik skorla galip gelerek maçı 3-1 kazandı.

Taraftarların muazzam desteği

Bolu Belediyespor taraftarları, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekleyerek, rakip takım üzerinde baskı oluşturdu ve galibiyette önemli bir rol oynadı.

Önümüzdeki hafta Malatya deplasmanı

Bolu Belediyespor, gelecek hafta Malatya'nın Nicer Hotel Voleybol takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, 3 Aralık 2023 tarihinde saat 13:00'te başlayacak.