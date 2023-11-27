  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Bolu Belediyespor'un Sultanları, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda Mücadelede Peymanspor'u 3-1 yendi
Bolu Belediyespor'un Sultanları, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda Mücadelede Peymanspor'u 3-1 yendi

Bolu Belediyespor'un Sultanları, KFC Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda Mücadelede Peymanspor'u 3-1 yendi

Bolu Belediyespor, finansal sıkıntılara rağmen evinde karşılaştığı Peymanspor'u 3-1 mağlup ederek ligde kritik bir galibiyete imza attı. Takım, Valeriia Nudha'nın etkileyici oyunuyla ilk seti 25-20 kazanarak maça iyi bir başlangıç yaptı.

Maçın ikinci setinde, Bolu Belediyespor setin son bölümünde yaptığı basit hatalar nedeniyle üstünlüğünü kaybetti ve 26-28'lik skorla seti Peymanspor'a kaptırdı. Bu durum maçın seyrini 1-1'e getirdi.

sultanlar-kazanmayi-bildi-1.jpg

Üçüncü sette dominant oyun

Üçüncü sette Bolu Belediyespor, sahadaki üstünlüğünü tekrar kazanarak rakip takımı 25-14'lük net bir skorla mağlup etti ve setlerde 2-1 öne geçti.

sultanlar-kazanmayi-bildi-2.jpg

Dördüncü set ve galibiyet

Karşılaşmanın dördüncü ve son setinde, Bolu Belediyespor, Baş Antrenör Cem Yalçın'ın stratejik hamleleriyle 25-21'lik skorla galip gelerek maçı 3-1 kazandı.

sultanlar-kazanmayi-bildi-4.jpg

Taraftarların muazzam desteği

Bolu Belediyespor taraftarları, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekleyerek, rakip takım üzerinde baskı oluşturdu ve galibiyette önemli bir rol oynadı.

sultanlar-kazanmayi-bildi-5.jpg

Önümüzdeki hafta Malatya deplasmanı

Bolu Belediyespor, gelecek hafta Malatya'nın Nicer Hotel Voleybol takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, 3 Aralık 2023 tarihinde saat 13:00'te başlayacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Bolu 1. Amatör Lig’de unutulmaz anlar: Kıbrıscıkspor'dan inanılmaz geri dönüş
Bolu 1. Amatör Lig’de unutulmaz anlar: Kıbrıscıkspor'dan inanılmaz geri dönüş
Bolu'da spor rüzgarı: İl Özel İdaresi'nden amatör kulüplere dev destek
Bolu'da spor rüzgarı: İl Özel İdaresi'nden amatör kulüplere dev destek
Boluspor taraftarları İstanbul'da takımını yalnız bırakmadı 90 dakika susmak bilmediler
Boluspor taraftarları İstanbul'da takımını yalnız bırakmadı 90 dakika susmak bilmediler
Boluspor’un Ümraniyespor zaferinin ardında: Başkan Savaş Abak'tan motivasyon dolu sözler
Boluspor’un Ümraniyespor zaferinin ardında: Başkan Savaş Abak'tan motivasyon dolu sözler
Boluspor'un genç yıldızları Memduh Kaya ve Taner Efe Seçer TFF Ankara seçmelerine davet edildi
Boluspor'un genç yıldızları Memduh Kaya ve Taner Efe Seçer TFF Ankara seçmelerine davet edildi
Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'den Boluspor Maçı Değerlendirmesi
Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'den Boluspor Maçı Değerlendirmesi
Trendyol 1.Lig'de Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor maçını değerlendirdi
Trendyol 1.Lig'de Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Ümraniyespor maçını değerlendirdi