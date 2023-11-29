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Bolu kampında Suat Çelen açıkladı: Türkiye cimnastikte dünya sahnesine çıkıyor

Bolu kampında Suat Çelen açıkladı: Türkiye cimnastikte dünya sahnesine çıkıyor

Bolu'daki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen milli takım kampını ziyaret eden Çelen, Türkiye'nin cimnastikte önemli bir dönemeçte olduğunu vurguladı.

Suat Çelen, Türkiye'nin cimnastik alanında artık sadece katılımcı değil, madalya adayı olarak görüldüğünün altını çizdi. Özellikle 2024 Paris Olimpiyatları'na yönelik hedefler ve planlamalar, Türk cimnastiğinin yükselişinin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirdi. Çelen, federasyon olarak belirlenen hedeflere ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Olimpiyat yolunda tarihi başarılar

Türkiye, olimpiyat tarihinde ilk kez bir takım olarak cimnastik dalında kota aldı. Bu başarı, Çelen'e göre Türk cimnastiğinin uluslararası alandaki statüsünü yükseltti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile cimnastikte dünya çapında rekabet edebilir bir seviyeye ulaşıldığı belirtildi.

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2024 Paris Olimpiyatları'na doğru

Çelen, 2024 Paris Olimpiyatları için yapılan dört yıllık planlamanın başarıyla devam ettiğini, bu planlamanın özellikle artistik cimnastikte ilk 10'a girme ve ritmik cimnastikte kota alma hedeflerini içerdiğini ifade etti. Bu hedefler doğrultusunda ilerlemenin, Türk cimnastiğinin global alandaki yükselişini simgeledi.

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Antalya: Yeni bir Cimnastik merkezi

Çelen, Türkiye'nin cimnastik alanında uluslararası bir merkez haline geldiğini, Antalya'da gerçekleştirilen organizasyonlar ve kamp teklifleri ile bu statünün pekiştiğini belirtti. Eskiden yabancı ülkelerin kamp tekliflerini kabul eden Türkiye'nin, şimdi kamp yapmak isteyen ülkeler tarafından tercih edilen bir destinasyon olduğunu vurguladı.

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