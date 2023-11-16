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Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi gençleri arasında kıyasıya bilgi mücadelesi

Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi gençleri arasında kıyasıya bilgi mücadelesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin düzenlediği 'Bil Bakalım' bilgi yarışması, öğrencilerin vize sınavları öncesi stres atmasını sağladı ve eğitim ile eğlenceyi birleştirdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, öğrencilerine sınav stresinden uzaklaşmaları için benzersiz bir fırsat sundu. Üniversitenin Spor ve Rekreasyon Topluluğu tarafından düzenlenen 'Bil Bakalım' bilgi yarışması, gençlerin vize sınavları öncesinde rahat bir nefes almalarını sağladı.

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Akademik heyecanın zirvesi

Bolu Gençlik Merkezi iş birliğiyle gerçekleşen bu yarışma, genç ofiste yoğun bir katılımla düzenlendi. Öğrenciler, bilgi ve strateji yeteneklerini konuşturarak rekabet dolu bir ortamda şampiyonluk için mücadele etti. 14 takımın kıyasıya yarıştığı etkinlik, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sundu.

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Şampiyonlar belli oldu

Yarışmanın galibi 'Tekir Kediler' takımı olurken, 'Beypazarına Tek Atanlar' ikinci, 'Sadece Ölüler Görür' üçüncü, 'Vikingler' dördüncü ve 'Atletico Mardin' beşinci sırayı aldı. İlk beşe giren takımlar, sponsorların sağladığı özel ödüllerle taltif edildi. Bu başarılarıyla öğrenciler, sınav stresini unutup, takım ruhunu ve rekabetçi heyecanı yaşadılar.

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Eğitim ve eğlence iç içe

'Bil Bakalım' etkinliği, öğrencilerin sosyal ve akademik hayatlarında dengeli bir yaklaşım geliştirmelerine katkıda bulundu. Bu tür etkinlikler, gençlerin hem eğlenmelerini hem de rekabetçi bir ortamda kendilerini ifade etmelerini sağlayarak, akademik yaşamlarındaki stresi azalttı.

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