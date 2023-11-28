Bolu'da gençler A Kız İl Birinciliği'nde basketbol takımlarının mücadelesi

Bolu'da gerçekleşen 2023-2024 Okul Sporları Basketbol Gençler A Kız İl Birinciliği'nde Bolu Fen Lisesi şampiyon oldu. Heyecan dolu turnuvada yetenekler parladı ve ödüller sahiplerini buldu.

Bolu, 2023-2024 Okul Sporları Basketbol Gençler A Kız İl Birinciliği'nin heyecanına ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen turnuva, genç basketbolcular yeteneklerini sergiledi.

Spor ve eğitimde mükemmel uyum

Turnuva, genç sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulundu. Sporun, eğitimin yanı sıra gençlerin karakter gelişimine de olumlu etkiler sağladığı bu etkinlik, takım ruhu ve rekabetçi atmosferle doluydu.

Bolu’nun parlayan yıldızları

Zirvede yer alan Bolu Fen Lisesi, turnuvanın en çok konuşulan takımı oldu. İkinci sırayı Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi alırken, üçüncülüğü Canip Baysal Anadolu Lisesi'nin genç basketbolcuları kazandı.

Unutulmaz ödül töreni

Turnuvanın son gününde düzenlenen ödül töreni, dereceye giren takımlar için unutulmaz anlar yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Muzaffer Akdoğan, Bolu Fen Lisesi Müdürü Ali İhsan Duman ve beden eğitimi hocaları tarafından madalyalar takdim edildi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin gurur dolu bakışları, törenin duygusal anlarını yansıttı.