Bolu'da spor rüzgarı: İl Özel İdaresi'nden amatör kulüplere dev destek

Bolu İl Özel İdaresi, amatör futbol kulüplerine malzeme desteği sağlayarak yerel sporun gelişimine katkıda bulundu. Bu destek programı, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tesislerinde özel bir törenle duyuruldu. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve protokol üyeleri, tören sırasında çeşitli spor branşlarına malzeme dağıttı.

Geleceğin yıldızlarına büyük yatırım

Bolu Valisi Erkan Kılıç, törende yaptığı konuşmada, gençlerin spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı. Devletin imkanlarıyla spor tesislerinde yapılan düzenlemeler hakkında bilgi veren Kılıç, İl Özel İdaresi'nin her yıl amatör spor kulüplerine yardım yaptığını belirtti.

Çeşitli branşlara malzeme desteği

Vali Kılıç ve protokol üyeleri, 20 farklı futbol kulübüne eşofman, şort, tişört ve futbol topu dağıttı. Bu malzemeler, amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Ayrıca, Bolu İl Özel İdaresi teakwondo, basketbol, voleybol ve güreş branşlarındaki sporculara da malzeme sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor yapan gençlerin de bu malzemelerden faydalandığı belirtildi.

Bolu'dan spora geniş kapsamlı destek

Vali Kılıç, Boluspor başta olmak üzere tüm branşlardaki sporculara başarılar diledi. Sporun her alanında gençleri desteklemenin önemini vurgulayan Kılıç, bu tür desteklerin devam edeceğinin sinyalini verdi. Tören, konuşmalar ve malzeme dağıtımı ile sona erdi.