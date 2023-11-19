Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Amatör Lig’de maçlar ertelendi

Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle amatör futbol maçları ertelendi. Karacasu, Kıbrıscık, Seben ve daha birçok takımın maçları, kötü hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe alındı.

Bolu'da, gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Yakın zamanlarda etkili olan yağmurun ardından başlayan kar yağışı, gece boyunca hafif bir şekilde etkisini gösterdi ve sabah saatlerinde yoğunlaştı.

Kötü hava koşulları

Kar yağışının getirdiği olumsuz hava koşulları, Bolu'daki amatör futbol maçlarının ertelenmesine neden oldu. Bugün oynanması planlanan karşılaşmalar, kötü hava şartları göz önünde bulundurularak ileri bir tarihe ertelendi.

İptal edilen maçların listesi

Karacasu 2011-Bolu Bld.Spor

Kıbrıscıkspor-Dörtdivanspor

Sebenspor-Yumrukayaspor

Bolu 14 Fk-Kındıraspor

Taşkestispor-Gls Grup Aladağspor

Göynük İdman Yurdu-Yeniçağaspor

Bolu Yıldızspor-Elvan İnş.Kızıkspor

Bu maçların ne zaman oynanacağına dair bilgiler, ilerleyen günlerde ilgili kurumlar tarafından duyurulacak