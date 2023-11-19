Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 1. Amatör Lig’de maçlar ertelendi
Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle amatör futbol maçları ertelendi. Karacasu, Kıbrıscık, Seben ve daha birçok takımın maçları, kötü hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe alındı.
Bolu'da, gece saatlerinden itibaren başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Yakın zamanlarda etkili olan yağmurun ardından başlayan kar yağışı, gece boyunca hafif bir şekilde etkisini gösterdi ve sabah saatlerinde yoğunlaştı.
Kötü hava koşulları
Kar yağışının getirdiği olumsuz hava koşulları, Bolu'daki amatör futbol maçlarının ertelenmesine neden oldu. Bugün oynanması planlanan karşılaşmalar, kötü hava şartları göz önünde bulundurularak ileri bir tarihe ertelendi.
İptal edilen maçların listesi
Karacasu 2011-Bolu Bld.Spor
Kıbrıscıkspor-Dörtdivanspor
Sebenspor-Yumrukayaspor
Bolu 14 Fk-Kındıraspor
Taşkestispor-Gls Grup Aladağspor
Göynük İdman Yurdu-Yeniçağaspor
Bolu Yıldızspor-Elvan İnş.Kızıkspor
Bu maçların ne zaman oynanacağına dair bilgiler, ilerleyen günlerde ilgili kurumlar tarafından duyurulacak
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.