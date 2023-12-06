Boluspor-Amedspor maçı öncesi: Erhan Beykoz ve Aydın Hitit'in kritik değerlendirmeleri

Boluspor-Amed Sportif maçı öncesi Erhan Beykoz ve Aydın Hitit'in önemli yorumları. Amedspor'un güçlü performansı ve Boluspor taraftarlarına çağrılar dikkat çekti

Erhan Beykoz ve Aydın Hitit, SPORER programında Boluspor ve Amed Spor arasındaki heyecanla beklenen karşılaşmayı detaylı bir şekilde değerlendirdi. Beykoz, Amedspor'un güçlü bir rakip olduğuna ve Boluspor'un Eyüp maçındaki motivasyon ve agresif oyun tarzına dikkat çekerek, Amedspor'un benzer bir performans sergileyeceğini öngördü. Ayrıca, Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın bu durumun farkında olduğunu ve maça özel bir strateji ile hazırlanmış olabileceğini belirtti.

"Taraftarlara sesleniş: Siyaset ve olumsuz tezahüratlardan kaçının"

Erhan Beykoz, taraftarlara önemli bir çağrıda bulunarak, sporun sahada başlayıp sahada bitmesi gerektiğini vurguladı. Taraftarların siyasete ve olumsuz tezahüratlara yönelmemesi gerektiğini belirten Beykoz, yanlış davranışların Boluspor'un geleceğine zarar verebileceğine dikkat çekti. Taraftarların Boluspor'un en büyük gücü olduğunu hatırlatarak, "En büyük silahımızı kaybetmeyelim" dedi.

"Amedspor maçının riski ve cezalar"

Boluspor taraftarlarının taşkınlıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Beykoz, Amedspor taraftarlarının riskli maç ilan edilmesinin kendilerinin işi olmadığını belirtti. Alınacak cezaların Amedspor'u değil, Boluspor'u etkileyeceğine dikkat çeken Beykoz, "En büyük silahımızı kaybetmiş olacağız" dedi.

"Boluspor taraftarlarının önemi"

Son olarak, Boluspor taraftarlarının Türkiye'nin en önemli ve futbolu bilen taraftar gruplarından biri olduğunu vurgulayan Erhan Beykoz, taraftar liderlerinin ve grup başkanlarının olumsuz olayları engellemesi gerektiğini söyledi.

Hitit'ten Amedspor'un istatistiksel değerlendirmesi

Spor Er Programı'nda Aydın Hitit, Amedspor'un ligdeki güçlü performansını ve istatistiksel durumunu ele aldı. Amedspor'un ligin ikinci sırasında yer aldığını, toplam 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle dikkat çekici bir performans sergilediğini belirtti. Takımın attığı 22 gol ve yalnızca 9 gol yemesi, özellikle deplasmanlarda gösterdiği etkileyici performans ile Amedspor'un hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Kupa faciası sonrası yeni bir başlangıç

Aydın Hitit, geçmişte yaşanan Payasspor faciasından bahsederek, artık bu durumu geride bırakıp yarınki Boluspor maçına odaklanmanın önemini vurguladı. Erhan Beykoz'un mesajını doğru anlayan ve takıma destek olacak taraftarları maça davet etti