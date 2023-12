Boluspor başkanı Savaş Abak'tan BSTORE açılışı ve kulübün geleceği üzerine özel açıklamalar

Boluspor Başkanı Savaş Abak, BSTORE açılışında New Balance anlaşması, kulübün ekonomik zorlukları ve gelecek planları hakkında spor muhabirimiz Cenker Göktaş’a önemli açıklamalarda bulundu.

Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak, BSTORE'un açılışında gerçekleştirdiği röportajda, 2023-2024 sezonunda New Balance ile yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı. Abak, "Trendyol 1.Lig'de New Balance ile anlaşan tek takım biziz" diyerek, bu anlaşmanın kulüp için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Abak, ayrıca Bolu ve çevre illerde New Balance bayisi olmamasının, bu anlaşmayla Boluspor için yeni bir gelir kapısı yarattığını belirtti.

Ekonomik zorluklar ve gelir-gider dengesi

Kulüp ekonomisinin zorluklarına değinen Abak, gelirlerin giderlere yetişememesinden bahsetti. "Gelirler 1 lira iken, giderler 9-10 kat fazla" diyerek, spor kulüplerinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti. Abak, naklen yayın gelirlerinin yetersizliğine ve Spor Toto gelirlerinin son 10 yılda değişmediğine işaret ederek, kulüplerin ayakta kalabilmesi için en azından yılda 50 milyon TL gibi bir gelire ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Boluspor'un karşılaştığı zorluklar

Abak, Boluspor'un, Kendinin ve yönetimin destekleriyle ayakta kalan bir kulüp olduğunu ifade etti. Belediye destekli kulüplerin gelecekteki durumunu merak ettiğini belirten Abak, Boluspor gibi takımların işlerinin daha zor olduğunu, geçmişten kalan sıkıntıların ve gelir-gider dengesinin iyi yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Federasyon'a çözüm önerisi

Kulüplerin yaşam mücadelesine dikkat çeken Abak, federasyonun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Yabancı oyuncular için ödeme sınırları ve yerli oyuncular için belirlenecek ücretler gibi konularda federasyonun adım atması gerektiğini önerdi.

Boluspor'un mali durumu ve gelecek planları

Boluspor'un mali fair play kuralları nedeniyle puan cezaları ve transfer yasağı riski ile karşı karşıya kaldığını açıklayan Abak, bu tür sorunların önüne geçmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ayrıca, Boluspor'un ek gelir yaratma yollarını araştırdığını ve yeni projeler üretmek istediklerini belirtti.

Oulare ve Başkan Abak’tan hatıra fotoğrafı

Röportajın sonunda Boluspor'un milli oyuncusu Naby Yossuf Oulare, Başkan Savaş Abak ile özel bir fotoğraf çektirdi bu an günün anlamını simgeleyen bir an olarak kaydedildi.