Boluspor-Eyüpspor maçının ardından Yalçın Koşukavak ve Kerem Yavaş’tan açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 14. haftasında, Boluspor kendi evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Maç, Eyüpspor’un galibiyetiyle 3-0 sona erdi. Bu karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Boluspor'un başlangıçta ligin alt sıralarında olmasına rağmen, son dönemdeki performansıyla dikkat çektiğini belirtti. Yavaş, ilk yarıda Boluspor'un savunma ağırlıklı oyununa değinerek, bu stratejinin Eyüpspor'u zorladığını ifade etti. İkinci yarıda Eyüpspor'un daha etkili olduğunu ve rakibin 10 kişi kalmasının maçın seyrini değiştirdiğini vurguladı.

Koşukavak’ın açıklamaları

Koşukavak, maça iyi başladıklarını belirterek, Eyüpspor'un güçlü bir rakip olduğunu ve maç öncesinde favori olarak görüldüğünü ifade etti. İlk yarıda oyunu kontrol altına aldıklarını ve bazı pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Ancak 43. dakikada yaşanan kırmızı kartın oyunun seyrini değiştirdiğini ve 10 kişi oynamanın kolay olmadığını vurguladı.

Hakem kararları

Koşukavak, hakemin maçı standartsız bir şekilde yönettiğini dile getirdi. Özellikle Ahmet Kutucu'nun tek sarı kartla oynamasına rağmen en az 15 faul yapmasına dikkat çekti. Kendi takımının kırmızı kartını kabul ettiğini ancak hakem kararlarının maçın sonucunu etkilediğini belirtti.

Eyüpspor'un başarısı

Koşukavak, Eyüpspor'un galibiyetine gölge düşürmek istemediğini vurguladı. Rakip takımın başarısını takdir etti ve Eyüpspor'un performansını övdü.

Türk futbolunun sorunları

Teknik direktör, Türk futbolundaki hakem sorunlarına da değindi. Standartsız kararlar ve oyuna yorum getirilmesinin futbolun gelişimine zarar verdiğini söyledi. Liyakat ve yapılması gereken işin hakkının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Futbola harcanan paralar

Koşukavak, Türkiye'nin futbola yatırılan büyük paralar konusunda eleştirilerde bulundu. Bu kadar standartsızlık ve sorun yaşanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.