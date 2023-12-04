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Boluspor maçında Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yasak

Boluspor maçında Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yasak

6 Aralık'ta Boluspor ve Amed Sportif Faaliyetler'in Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yasak geldi, biletler satışa çıktı.

6 Aralık Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ve Amed Sportif Faaliyetler takımları karşılaşacak. Bu heyecan verici maç, Bolu'da gerçekleşecek.

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Amed taraftarlarına stadyum kapıları kapalı

Ancak, Bolu İl Spor Güvenlik Kurulu'nun son dakika kararı ile Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarının stadyuma alınmayacağı duyuruldu. Güvenlik endişeleri ve potansiyel riskler nedeniyle alınan bu karar, Amed taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu karar, taraftarların Bolu'ya yapacakları seyahatin iptaline yol açtı.

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Bilet fiyatları ve satış noktaları

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının biletleri Passo Lig üzerinden satışa sunuldu. Bilet fiyatları: Numaralı tribün 400 TL, Kapalı tribün 175 TL, Maraton tribün 120 TL ve Kale arkası tribünü ise 100 TL

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