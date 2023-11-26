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Boluspor taraftarları İstanbul'da takımını yalnız bırakmadı 90 dakika susmak bilmediler

Boluspor taraftarları İstanbul'da takımını yalnız bırakmadı 90 dakika susmak bilmediler

Cumartesi günü oynanan Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki futbol maçında, Boluspor taraftarları takımlarını İstanbul'da yalnız bırakmadı. Boluspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan maç, taraftarların coşkulu desteği ile renklendi.

Boluspor taraftarları, kendilerine ayrılan biletleri neredeyse tamamen tüketerek, takımlarına 90 dakika boyunca kesintisiz destek sağladı. Bu destek, maçın gidişatında Boluspor lehine bir itici güç oluşturdu.

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Örnek taraftar kitlesi

Boluspor taraftarları, 5 otobüsle gerçekleştirdikleri Ümraniye deplasmanına sorunsuz bir şekilde ulaştı. Boluspor'a yakışır bir organizasyon gerçekleştiren taraftarlar, maç boyunca takımlarını coşkuyla destekledi.

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Maç sonu kutlamaları

Boluspor'un galibiyeti ile sonuçlanan maç sonrası, taraftarlar Ümraniye Hekimbaşı stadyumunu adeta bir bayram yerine çevirdi. Sahada Boluspor'un oyun hakimiyeti, tribünlerde ise taraftarların dominantlığı dikkat çekti. Maç boyunca susmayan Boluspor taraftarlarının sesleri, İstanbul'da yankı buldu ve 3 puanla beraber mutlu bir dönüş yolculuğuna çıktılar.

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Eyüpspor maçına hazırlanıyorlar

Taraftarlarımız, İstanbul’da alınan 3 puan sonrası Eyüpspor maçına odaklandı. Bolu’ya lider gelecek olan Eyüpspor’a baskıyı hissettirecek kitlenin olması bekleniyor. Maçın cumartesi günü olmasına rağmen tribünlerde büyük oranda doluluk bekleniyor.

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