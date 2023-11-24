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Boluspor taraftarları Ümraniye deplasmanına organizasyon düzenliyor

Boluspor taraftarları Ümraniye deplasmanına organizasyon düzenliyor

Trendyol 1. Lig'de milli ara öncesi evinde Sakaryaspor'a 3-2 mağlup olan Boluspor, bu hafta deplasmanda Ümraniye ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Boluspor taraftarları, Sakaryaspor maçında yaşadığı yenilgiye rağmen tribüne çağırarak bağrına basmıştı.

Biletler hızla tükeniyor

Boluspor taraftarları, Ümraniye deplasmanı için hazırlıklarını sürdürüyor. Organizasyonlarını hızla devam ettiren taraftarlar, kendilerine ayrılan biletlerin büyük bir kısmını tüketerek büyük bir ilgi gösteriyor. Maç günü yaklaştıkça biletlerin tükenmesi bekleniyor.

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Maç Cumartesi günü

Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki karşılaşma cumartesi günü Ümraniye ilçe stadyumunda saat 16:00'da oynanacak. Taraftarlar, bu önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayacaklarına olan inançlarını bir kez daha kanıtlamaya hazırlar.

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Kayıt için taraftar iletişim bilgileri:

İletişim bilgileri aşağıdaki resimlerde mevcut. Taraftarlar, organizasyonlar hakkında daha fazla bilgi almak ve takımlarına destek vermek için iletişime geçebilirler.

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