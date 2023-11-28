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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Pes Etmiyoruz"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Pes Etmiyoruz"

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı ve 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Maç sonrasında teknik ekip, yönetim, kulüp çalışanları ve taraftarlar birlikte zaferlerini kutlayarak, birlik ve beraberlik ruhunu

Yalçın Koşukavak'ın takıma olan etkisi

Yalçın Koşukavak'ın Boluspor teknik direktörlüğüne başlamasının ardından, takımda büyük bir dönüşüm yaşandı. Koşukavak'ın gelişiyle takımın oyunu ve performansı gözle görülür şekilde gelişti. Kısıtlı imkanlara ve dar kadroya rağmen, her hafta ilerleme kaydeden Boluspor'da Koşukavak'ın etkisi belirgin bir şekilde hissediliyor.

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Koşukavak'tan motive eden açıklamalar

Maç sonrasında Yalçın Koşukavak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar dikkat çekti. "Vazgeçmek karakterimizde yok, önemli bir maç kazandık," diyen Koşukavak, oyuncularını, teknik ve idari ekibi, ve deplasmanda desteklerini esirgemeyen taraftarlara teşekkürlerini iletti.

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Gelecek haftaya hazırlık ve beklentiler

Boluspor, gelecek hafta evinde Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor ile karşılaşacak. Takımın moral ve motivasyonu yüksekken, hedefler galibiyet üzerine kurulu. Önemli bu maça taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor, bu da takıma ekstra bir motivasyon kaynağı oluşturuyor.

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