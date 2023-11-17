Boluspor, Trendyol 1.Lig’de Sakaryaspor maçı sonrası Ümraniyespor hazırlıklarına başladı

Boluspor, Sakaryaspor'a karşı aldığı mağlubiyeti geride bırakarak, Ümraniyespor ile yapacağı kritik maç için hazırlıklarına başladı. 13. hafta mücadelesinde, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, Boluspor için bir çıkış fırsatı sunuyor.

Boluspor’un hazırlıkları hız kazandı

Boluspor, Ümraniyespor maçı öncesi hazırlıklarına tam gaz başladı. Üç günlük aranın ardından, oyuncular yenilenmiş bir enerjiyle çalışmalara başladı. Boluspor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, yağmurlu havada Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yoğun bir tempoda geçti. Antrenman, ısınma hareketleri, topla dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunları ile son buldu.

Oularé'nin yokluğu

Milli takım kampında bulunan Naby Youssouf Oularé, Boluspor'un bu önemli hazırlık sürecinde takıma katılamadı. Ancak Boluspor, diğer oyuncuların katılımıyla çalışmalarını sürdürdü.

Yeniden yükseliş peşinde

Boluspor, 12. haftada Sakaryaspor ile oynadığı ve 3-2 mağlup olduğu olaylı maçın ardından moralini toplamaya çalışıyor. Ligin ilk 8 haftasında istediği sonuçları alamayan ve ardından Giresunspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği maçlarındaki performansıyla bir çıkış yakalayan Boluspor, Ümraniyespor maçıyla yeniden bir yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Milli ara sonrası Boluspor’un hedefleri

Milli ara sonrası, Boluspor için yeni bir başlangıç noktası. Sakaryaspor mağlubiyetini unutup, Ümraniyespor karşısında galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek isteyen takım, şu anda 13 puanla ligde 12. sırada yer alıyor. Boluspor için bu maç, ligin üst sıralarına tırmanmak için önemli bir adım olacak.