Boluspor vs Ümraniyespor maçı ne zaman? saat kaçta? Muhtemel 11’ler ve diğer detaylar

Trendyol 1. Lig'de Boluspor ve Ümraniyespor arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Bugün 16:00'da başlayacak maç, TRT SPOR'da canlı yayınlanacak. İki takım da galibiyet için sahada!

Trendyol 1. Lig'de futbol severlerin gözü bugün Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda. Boluspor ile Ümraniyespor arasındaki heyecan dolu karşılaşma saat 16:00'da başlıyor. Bu mücadele, futbolseverler için TRT SPOR'da canlı yayınlanacak. Boluspor, ligde 12. sırada yer alarak son dört maçında gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. İki galibiyet ve bir beraberlikle formda olan takım, Ümraniyespor karşısında galibiyet peşinde.

Ümraniyespor'un istikrarlı performansı

Ümraniyespor ise 14. sırada bulunuyor ve son beş maçta elde ettiği üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle istikrarını koruyor. Takım, ligdeki yükselişini sürdürme hedefinde kararlı.

Eşitlik arayan rekabet

İki takım arasındaki geçmiş rekabet, 13 maçta dengeli bir tablo sergiliyor. Her iki ekip de 5'er galibiyet elde ederken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Bugünkü karşılaşma, bu dengeyi bozabilir.

Boluspor’un yeniden yükselişi

Boluspor, son dönemde gösterdiği performansla yeniden yükselişe geçmiş durumda. İki galibiyet ve bir beraberlikle dikkat çeken ekip, son maçında Sakaryaspor’a kaybetmesine rağmen toplamda 13 puan toplayarak Ümraniyespor karşısında iddialı.

Muhtemel İlk 11'ler

Boluspor'un muhtemel ilk 11'inde Çağlar, Naby Youssouf, V.Posmac, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, G.Landel, Oğuz Kağan Güçtekin, Ercan, Safa Kınalı, Berk Yıldız ve A.Bettaieb’ın yer alması bekleniyor.

Ümraniyespor'un ise Abdulsamed, S.Popov, D.Cavane, T.Glumac, Hasan, I.Cofie, C.Diniyev, Onur, Serkan, Emre Demir, V.Klonaridis ile sahaya çıkması öngörülüyor.

Hakem kadrosu

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak, yardımcı hakemler ise Kadir Beyaz ve Haydar Avcı olarak belirlendi.