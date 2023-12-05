Boluspor’da devre arası transfer hareketliliği: Manisa FK'dan Anıl Koç'u kadrosuna kattı

Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Boluspor, transferde iddialı adımlar atarak Manisa FK'dan Sol Kanat oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti.

Boluspor'un transferdeki hızlı hamleleri

Yeni transferlere hız veren Boluspor, daha önce de Tunahan Çiçek'i takıma katmıştı. Anıl Koç transferiyle takıma yeni bir soluk getiren Boluspor, devre arası transfer dönemini etkili bir şekilde kullanıyor. Geçen sezon Yalçın Koşukavak'ın öğrencisi olarak dikkat çeken Anıl Koç, Koşukavak ile yeniden buluşacak.

Anıl Koç’un kariyeri

28 yaşındaki Belçika patentli Anıl Koç, futbol kariyeri boyunca Standard Liege, ST. Truidense, FC Eindhoven, Antalyaspor, Atlantas, Altınordu, Kasımpaşa ve Manisa FK gibi takımlarda toplam 171 maçta forma giydi. Bu maçlarda 29 gol kaydetti. Ayrıca, Türkiye U19 ve U17 milli takımlarında da forma giyme başarısını gösteren Anıl Koç, genç yaşta ulusal takım seviyesinde de deneyimli.