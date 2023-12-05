  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Boluspor’da devre arası transfer hareketliliği: Manisa FK'dan Anıl Koç'u kadrosuna kattı
Boluspor’da devre arası transfer hareketliliği: Manisa FK'dan Anıl Koç'u kadrosuna kattı

Boluspor’da devre arası transfer hareketliliği: Manisa FK'dan Anıl Koç'u kadrosuna kattı

Boluspor, devre arası transferde harekete geçerek Manisa FK'dan sol kanat oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna kattı.

Sezonun ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen Boluspor, transferde iddialı adımlar atarak Manisa FK'dan Sol Kanat oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna dahil etti.

boluspor-transferde-hiz-kesmiyor-2.jpg

Boluspor'un transferdeki hızlı hamleleri

Yeni transferlere hız veren Boluspor, daha önce de Tunahan Çiçek'i takıma katmıştı. Anıl Koç transferiyle takıma yeni bir soluk getiren Boluspor, devre arası transfer dönemini etkili bir şekilde kullanıyor. Geçen sezon Yalçın Koşukavak'ın öğrencisi olarak dikkat çeken Anıl Koç, Koşukavak ile yeniden buluşacak.

boluspor-transferde-hiz-kesmiyor-5.jpg

Anıl Koç’un kariyeri

28 yaşındaki Belçika patentli Anıl Koç, futbol kariyeri boyunca Standard Liege, ST. Truidense, FC Eindhoven, Antalyaspor, Atlantas, Altınordu, Kasımpaşa ve Manisa FK gibi takımlarda toplam 171 maçta forma giydi. Bu maçlarda 29 gol kaydetti. Ayrıca, Türkiye U19 ve U17 milli takımlarında da forma giyme başarısını gösteren Anıl Koç, genç yaşta ulusal takım seviyesinde de deneyimli.

boluspor-transferde-hiz-kesmiyor-4.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Spor
Trendyol 1.Lig’de Arda Turan'dan Boluspor ve Yalçın Koşukavak'a Övgüler
Trendyol 1.Lig’de Arda Turan'dan Boluspor ve Yalçın Koşukavak'a Övgüler
Boluspor maçında Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yasak
Boluspor maçında Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarına yasak
Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor, eski oyuncusu Tunahan Çiçek ile yeniden anlaştı
Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor, eski oyuncusu Tunahan Çiçek ile yeniden anlaştı
BAL Ligi 8.Grup’ta Geredespor'dan galibiyet: Gölbaşı Belediyespor'a 2-0'lık üstünlük
BAL Ligi 8.Grup’ta Geredespor'dan galibiyet: Gölbaşı Belediyespor'a 2-0'lık üstünlük
Aladağspor zirveyi bırakmıyor: Bolu 1. Amatör Küme'de haftanın özeti
Aladağspor zirveyi bırakmıyor: Bolu 1. Amatör Küme'de haftanın özeti
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay’dan Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar
Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay’dan Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar
Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımından deplasman zaferi
Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımından deplasman zaferi