Boluspor'un eski oyuncuları Oğul Kaan Doğan ve Gökhan Alsan Amed SK formasıyla sahada

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da Boluspor'a karşı Amed SK'nın oyuncuları Oğul Kaan Doğan ve Gökhan Alsan mücadele edecek. Eski takımlarına karşı mücadele edecek iki futbolcudan en az birinin ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. Tur heyecanı, Boluspor ile Amed Sportif arasındaki mücadeleye sahne olacak. Bu karşılaşma, iki oyuncu için ilginç bir detayla da ön plana çıkacak. Amed Sportif Faaliyetler'in file bekçisi Oğul Kaan Doğan ve tecrübeli oyuncu Gökhan Alsan, eski takımları Boluspor'a karşı ter dökecekler.

Eski renklere karşı mücadele

Oğul Kaan Doğan, uzun yıllar Boluspor'un altyapısında yetişip, A takımda da forma giydi. 2016-2022 yılları arasında Boluspor'un kalesini koruyan Doğan, 89 altyapı ve 4 TFF 1.Lig maçında görev aldı. Ayrıca, kariyerinin ilk profesyonel sözleşmesini Boluspor ile imzalayarak U19 liginde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Gökhan Alsan'ın gol avı devam ediyor

Diğer taraftan Gökhan Alsan, futbol hayatına Trabzonspor altyapısında başlayarak, 2022-2023 sezonunda Boluspor forması altında 17 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Şu anda Amed Sportif Faaliyetler forması giyen ve kaptanlık yapan Alsan, burada da 9 maçta 5 gol atarak takımının en etkili silahlarından biri olarak öne çıkıyor.

6 Kasım'da nostaljik anlar

6 Kasım'da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında, hem Oğul Kaan Doğan hem de Gökhan Alsan için nostaljik anlar yaşanacak. Boluspor ile geçmişte önemli anılar biriktiren bu iki oyuncu, artık Amed Sportif Faaliyetler'in başarısı için mücadele edecekler.