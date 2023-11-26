Boluspor'un genç yıldızları Memduh Kaya ve Taner Efe Seçer TFF Ankara seçmelerine davet edildi

Boluspor'un U14 yıldızları Memduh Kaya ve Taner Efe Seçer, TFF'nin Ankara seçmelerine davet edildi. Genç yetenekler, milli takım hayallerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor.

Boluspor'un genç ve yetenekli futbolcuları Memduh Kaya ve Taner Efe Seçer, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Ankara'da düzenlenecek olan bölge seçmelerine davet edildi.

Boluspor'un altyapı başarısı TFF'nin dikkatini çekti

TFF, Türkiye genelinde yetenekli genç futbolcuları belirlemek ve milli takımların altyapısını güçlendirmek amacıyla düzenlediği seçmelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Boluspor'un U14 takımının bu önemli etkinlikte temsil edilmesi, kulübün altyapıdaki başarısının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Memduh Kaya ve Taner Efe Seçer kimdir?

2010 doğumlu Memduh Kaya, Boluspor'un U14 takımında santrafor pozisyonunda oynuyor. Genç yetenek, hücumdaki becerileri ve gol yeteneğiyle dikkat çekiyor. Öte yandan, aynı yaş grubundan Taner Efe Seçer ise stoper ve sol bek pozisyonlarında görev alarak defanstaki güçlü performansıyla ön plana çıkıyor.

Milli Takım forması için büyük adım

Her iki genç oyuncu için TFF'nin Ankara seçmeleri, milli takım forması giyme hayallerine bir adım daha yaklaşma fırsatı sundu. Kırmızı-beyazlı formayla başarıdan başarıya koşan bu yetenekler, şimdi de ay-yıldızlı formayı giyme umuduyla hazırlıklarını sürdürüyor.