Boluspor'un kritik zaferi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Amedspor'u 1-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. tur heyecanında Boluspor, Amedspor ile kozlarını paylaştı. Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşen bu önemli mücadelede Boluspor, rakibini 1-0 mağlup ederek kupada bir üst tura yükselmenin gururunu yaşadı. Maçın ilk yarısında Kubilay'ın penaltıdan attığı gol, Boluspor'a galibiyeti getiren tek gol oldu.

Maçın öne çıkan anları

Boluspor, maçın başından itibaren sahada üstün bir oyun sergileyerek rakibi Amedspor'a zor anlar yaşattı. 9. dakikada Furkan'ın ceza sahası içinde gerçekleştirdiği tehlikeli vuruş ve 21. dakikada Tolunay'ın güçlü şutu, Boluspor'un atak gücünü ortaya koydu.

Boluspor'un golü ve Eyüpcan'ın kırmızı kartı

Maçın 35. dakikasında Boluspor'a penaltı kazandı. Furkan'ın ceza sahasına girişi sırasında Eyüpcan tarafından düşürülmesi sonucu hakem penaltı kararı verdi. Bu pozisyonda Eyüpcan, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltıyı başarıyla kullanan Kubilay, takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda stratejik hamleler

İkinci yarıya Boluspor, oyunun kontrolünü elinde tutarak başladı. 63. dakikada gerçekleştirilen iki oyuncu değişikliği ile Hakan ve Oğuz Kağan'ı oyuna dahil eden Boluspor, bu hamlelerle oyunun kontrolünü daha da sağlamlaştırdı.

Boluspor'un savunma duvarı ve maçın sonucu

Maçın son dakikalarında Boluspor'un sağlam savunması, Amedspor'un ataklarını etkili bir şekilde savuşturdu. Eklenen son 4 dakikada gol sesi çıkmayınca Boluspor, bu zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak kupada bir üst tura yükseldi.

Hakemler ve takımların kadroları

Mücadeleyi Oğuzhan Uğurlu, Sinan Ertinğü ve Çağrı Yıldırım yönetti.

Boluspor’un kadrosu: İsmail Çipe, Kubilay Sönmez, Onur Ulaş, Mustafa Şengül, Furkan Demir, Batuhan İşçiler, Erdem Reis (Dk. 65 Oğuz Kağan Güçtekin), Kerem Paykoç, Tolunay Artuç, Murat Elmacı (Dk. 65 Hakan Bilgiç), Diarrassouba (Dk. 90+1 Naby Oulare)

Amedspor'un kadrosu: Veysel Sapan (Dk. 79 Oğul Kaan Doğan), Muhammet Yeşil, Yusuf Tursun, Mehmet Özdıraz (Dk. 64 Yusuf Çetin), Halit Çokyaşar, Yılmaz Ceylan (Dk. 64 Arda Ertekin), Eyüp Oskan, Ahmet Dereli (Dk. 64 Seyit Ahmet Altın), Eyüpcan Delibalta, Erkan Sasa, Şener Kaya

Sarı ve kırmızı kartlar

Kırmızı kart: Dk. 35 Eyüpcan Delibalta (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 6 Yusuf Tursun (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 40 Tolunay Artuç, Dk. 88 Batuhan İşçiler (Boluspor)