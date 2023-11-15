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Boluspor'un savunma gücü Trendyol 1. Lig'de fark yaratıyor

Boluspor'un savunma gücü Trendyol 1. Lig'de fark yaratıyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de savunma oyuncularının etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Naby Youssouf Oulare'nin milli takım daveti, takımın başarısını taçlandırıyor.

Boluspor, bu sezon savunma oyuncularının dikkat çekici performansıyla öne çıkıyor. Takımın toplam 9 golünün 6'sı, savunma hattından gelen oyuncular tarafından kaydedildi. Bu başarılı performans, takımın savunma oyuncusu Naby Youssouf Oulare'nin milli takım davetiyle taçlandırıldı.

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Savunma hattından gelen katkı

Boluspor'un savunma oyuncuları, Naby Youssouf Oulare, Hakan Bilgiç, Onur Ulaş ve V.Posmac, bu sezon gösterdikleri üstün performansla takımın hücum hattına önemli katkılarda bulundular. Özellikle Naby Youssouf Oulare'nin 3 golle öne çıkması, takım içindeki potansiyelini ve etkinliğini gözler önüne serdi.

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Forvet hattında sessizlik

Takımın gol yükünü savunma oyuncularının çektiği bu dönemde, forvet oyuncuları Maussiti-Oko, Safa Kınalı, I.Camara, A.Bettaieb ve Furkan Demir, henüz golle tanışamadılar. Bu durum, Boluspor'un gol dağılımındaki dikkate değer eğilimi vurguluyor.

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Son haftalarda değişken performans

Boluspor, ligde son haftalarda yaşanan yükseliş ve düşüşlerle karşı karşıya kaldı. Sakaryaspor ile yapılan son maçta alınan 3-2'lik mağlubiyet, takımı 12. sıraya yerleştirdi. Bu maçta Boluspor'un gollerini V.Posmac ve Naby Youssouf Oulare kaydetti.

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Oulare'nin milli takım daveti

Savunma oyuncusu Naby Youssouf Oulare, gösterdiği üstün performansla Gine Milli Takımı'nın dikkatini çekti ve Uganda ile Botsvana'ya karşı oynanacak maçlar için milli takıma davet edildi.

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