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Boluspor’un Ümraniyespor zaferinin ardında: Başkan Savaş Abak'tan motivasyon dolu sözler

Boluspor’un Ümraniyespor zaferinin ardında: Başkan Savaş Abak'tan motivasyon dolu sözler

Boluspor Başkanı Savaş Abak, Ümraniyespor galibiyeti sonrası soyunma odasında oyuncuları tebrik etti. Mücadele ve takım ruhunu öven Abak, gelecek maçlara odaklanılmasını vurguladı.

Ümraniyespor maçında elde edilen kritik galibiyet, Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak’ı oyuncularıyla soyunma odasında buluşturdu. Deplasman zaferi sonrası futbolcularıyla bir araya gelen Başkan Abak, takımın gösterdiği olağanüstü performans ve kazanılan 3 puan için özel tebriklerini iletti. Abak, bu galibiyetle takımın moral ve motivasyonunun arttığına dikkat çekti.

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Mücadelenin meyvesi: 3 Puan sevinci

Bu sezon bazı zorluklar yaşayan ve beklenen sonuçları almakta güçlük çeken Boluspor, Ümraniyespor karşısında sergilediği etkileyici oyunla önemli bir galibiyete imza attı. Başkan Savaş Abak, son haftalarda takımın gösterdiği performans artışını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, futbolcuların sahada gösterdikleri kararlı mücadeleyi övdü.

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Boluspor’un yolculuğu

Savaş Abak, sezon boyunca yaşanan inişler ve çıkışlara da değindi. Özellikle Sakaryaspor maçında yaşanan talihsiz kayıptan bahseden Abak, futbolun beklenmedik sonuçlarla dolu olduğunu ve önemli olanın bu zorlukları aşmak olduğunu vurguladı. Takımın bu zorlukları bir aile gibi birlikte aşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Gelecek maçlara odaklanma

Boluspor Başkanı, oyunculara gelecek maçlara odaklanmaları gerektiğini hatırlatarak, Ümraniyespor karşısında alınan galibiyetin takım için yeni bir başlangıç olması gerektiğini belirtti. Başkan Abak, bu tip zaferlerin takımın gelecek performansına olumlu yansıyacağına inandığını belirterek, oyuncuları ve teknik ekibi gelecek hedefler doğrultusunda motive etti.

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