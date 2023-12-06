Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile kapışacak

Bucaspor 1928 ve Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda karşı karşıya geliyor. Her iki takım da tur atlama peşinde. Maç, Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un iddialı takımı Bucaspor 1928, heyecan dolu karşılaşmaya hazırlanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak olan Bucaspor 1928, bu önemli maç için son hazırlıklarını tamamladı. Yarın akşam saat 19.00'da başlayacak olan bu mücadele, Çaykur Didi Stadyumu'nun çimlerinde gerçekleşecek.

Düdük Mehmet Türkmen'de

Bu kritik karşılaşmanın hakem kadrosu da belli oldu. İstanbul bölgesinden Mehmet Türkmen, maçın baş hakemi olarak görev yapacak. Ona, yardımcı hakemler Mehmet Kapluhan ve Ali Uğurtan Demirtaş eşlik edecekler. Maçın dördüncü hakemi ise Süleyman Soyutürk olacak.

Bucaspor 1928'in imparatorluğu

Bucaspor 1928, ligdeki son 13 maçında yenilgi yüzü görmeyerek, rakiplerine gözdağı veriyor. Takımın bu istikrarlı performansı, kupa maçında da devam edecek mi sorusunu akıllara getiriyor.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig başarısı

Öte yandan Çaykur Rizespor da Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta herhangi bir mağlubiyet yaşamadı. Bu performans, takımın kupa maçına olan özgüvenini pekiştiriyor.