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Caner Okan Kaltu başkanlığında Düzcespor'un yeni kayyum yönetimi belli oldu

Caner Okan Kaltu başkanlığında Düzcespor'un yeni kayyum yönetimi belli oldu

Düzcespor'da yeni bir dönem başlıyor! Caner Okan Kaltu liderliğindeki güçlü yönetim kadrosu, deneyimi ve stratejik planlarıyla takımın TFF 2. Lig'deki başarısını artırmayı hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig takımlarından Düzcespor, yeni kayyım heyetini belirledi. Takımın başına, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu getirildi. Kaltu, göreve gelir gelmez etkili ve deneyimli bir ekip kurdu

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Deneyimli isimler yönetimde

Düzcespor’un yeni kayyım heyeti, spor ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Takımın yeni yönetiminde Caner Okan Kaltu’nun yanı sıra Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık gibi tecrübeli isimler yer aldı. Ayrıca, iş insanları Mehmet Saygun, Selahattin Kudu, Mert Cansu Coşkun ve Mali Müşavir Cihat Çelik de yönetimde görev alacak.

Yönetimdeki tecrübe birikimi

Yeni kayyım heyetinde yer alan isimlerin geçmişte kulüp başkanlığı ve yöneticilik gibi rollerde bulunmuş olmaları, Düzcespor’un gelecek planlaması için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Bu tecrübeli yönetim kadrosu, takımın sportif ve finansal başarısını artırmak için önemli adımlar atacak.

Yeni dönemde hedefler büyük

Düzcespor’un yeni yönetimi, takımın TFF 2. Lig’deki konumunu güçlendirmek ve üst sıralara tırmanmak için stratejik planlamalar yapacak. Yönetim, aynı zamanda kulübün altyapı faaliyetlerine ve yerel toplulukla olan bağlantılarına da önem verecek, böylece Düzcespor’un hem sportif hem de toplumsal anlamda güçlenmesini hedefliyor.

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