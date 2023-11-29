Düzce'de masa tenisi heyecanı: Okul sporları turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Düzce'de Okul Sporları Masa Tenisi Turnuvası'nda Cumayeri ve 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulları birinci oldu. Genç raketlerin mücadeleci ruhu ve spor ahlakı, izleyenleri büyüledi.

Düzce'nin spor gündemine damgasını vuran Okul Sporları Masa Tenisi Turnuvası, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında düzenlenen bu heyecanlı turnuvada, genç sporcuların hünerleri göz doldurdu.

Genç raketlerden büyük başarı

Yıldızlar kategorisinde düzenlenen erkek ve kız müsabakalarına 60 yetenekli sporcu katıldı. Bu genç raketler, masa tenisi becerilerini sergileyerek izleyenleri büyüledi. Mücadele dolu maçlar sonucunda, erkeklerde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu zirveye otururken, Özel Su Damlası Ortaokulu ikinciliği, Hürriyet Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti. Şehit Ercan Eker Ortaokulu da bu zorlu turnuvada dördüncü sırayı aldı.

Kızlarda şampiyon Cumayeri Ortaokulu

Kızlar kategorisinde ise Cumayeri Ortaokulu birinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Atatürk Ortaokulu ikinci, İlhami Reyhan Turan Ortaokulu üçüncü, ve Özel Su Damlası Ortaokulu dördüncü oldu. Bu genç sporcular, mücadeleci ruhları ve masa tenisi yetenekleriyle geleceğin şampiyonları olarak göze çarptı.

Ödül töreninde özel anlar

Turnuva sonunda dereceye giren okullar, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Onur Yerlitaş tarafından ödüllendirildi. Ödül töreni, genç sporcuların ve destekçilerinin coşkulu anlar yaşamasına sahne oldu.