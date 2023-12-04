Düzce'nin doğal güzelliği: Kent Ormanı'nda "Düzce yürüyor, yüzler gülüyor" etkinliği

Düzce'nin Kent Ormanı'nda gerçekleşen 'Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor' etkinliği, sporcular ve aileleri için unutulmaz bir doğa yürüyüşü deneyimi sundu.

Aileler ve sporcular doğa ile iç içe

Türkiye'nin yetenekli sporcularını ve ailelerini bir araya getiren bu etkinlik, sağlıklı yaşam ve spor bilincinin gelişimine katkıda bulunuyor. Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, genç sporcular ve aileleri, Kent Ormanı'nın eşsiz doğasında yürüyüş yaparak hem fiziksel hem de ruhsal bir yenilenme yaşadı.

Güneşli bir sabah ve doğa yürüyüşü

Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlik, güneşli bir havada gerçekleşti. Katılımcılar, ormanın serin ve taze havasını soluyarak, şehrin gürültüsünden uzak, huzurlu bir sabah geçirdi. Bu etkinlik, doğayla iç içe olmanın ve spor yapmanın önemini vurguluyor.

Kahvaltı ikramı ve hatıra fotoğrafı

Yürüyüşün ardından düzenlenen kahvaltı ikramı, katılımcılara enerji verdi. Etkinlik, hatıra fotoğrafları çekimiyle son buldu. Bu anlar, katılımcılar için unutulmaz bir anı olarak kalacak.

"Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor" etkinliği, Düzce'nin doğal güzelliklerini keşfetmek ve spor yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunuyor. Düzce Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü, bu tür etkinliklerle toplumun her kesimini spor yapmaya ve sağlıklı yaşama teşvik ediyor.

