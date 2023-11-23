Emrullah Güler, Bolu'daki görevinden sonra Muş’ta siyasete adım atıyor

Emrullah Güler, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak gösterdiği başarılardan sonra Muş'ta siyasete atılıyor. Spor ve gençlik alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Güler, şimdi Muş'un geleceği için yeni bir vizyon sunuyor.

Emrullah Güler, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yaptığı yaklaşık 1,5 yıllık süre zarfında gösterdiği üstün başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Bolu'da gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiği yenilikçi ve etkili projelerle tanınan Güler, bu dönemde Bolu'nun gözbebeği haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'yle kurduğu güçlü bağlantılar neticesinde, ilimize sayısız katkıda bulundu.

Spor ve gençlik alanında yeni ufuklar açan isim

Emrullah Güler, sadece Bolu'da değil, Türkiye genelinde de sporun ve gençliğin gelişimine büyük katkılar sağladı. Bolu'ya taşıdığı yerel ve ulusal spor müsabakaları, gençlerin ve sporcuların yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıdı. Bolu halkı tarafından takdirle karşılanan Güler, sporun kalbine dokunan projeleriyle tanınıyor. Bu başarılı dönem, Güler'in kariyerinde parlayan bir yıldız gibi öne çıkıyor.

Politika arenasında yeni bir başlangıç

Bolu'da sergilediği başarılı yönetim anlayışı sonrasında Emrullah Güler, memleketi Muş'ta siyasete adım atmaya karar verdi. 2024 yerel seçimlerinde Muş Belediye Başkanı aday adayı olmak üzere harekete geçen Güler, bu kararıyla hem Bolu'da hem de Muş'ta büyük yankı uyandırdı. Muş'un geleceğine yönelik umut ve beklentilerle dolu bir vizyona sahip olan Güler, Bolu'da edindiği yönetim deneyimini memleketinin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.