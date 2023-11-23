Engin Koyun açıkladı: Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe sözleşmesi ve Kocaelispor'un geleceği

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Emir Ortakaya'nın sözleşmesi, Fenerbahçe ile ilişkiler ve takımın ligdeki durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Takımın başarılı performansı ve gelecek hedefleri öne çıkarıldı.

Koyun, Kocaelispor'un Trendyol 1. Lig'deki performansını değerlendirerek, takımın gelişim sürecini vurguladı. Yeni teknik heyetin zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Koyun, özellikle ilk iki haftadan sonra takımın yenilgi yüzü görmediğini ve iyi bir seri yakaladığını ifade etti. Teknik heyet ve yönetim arasındaki uyumun, takımın başarılı olmasında büyük rol oynadığını belirtti.

Transfer politikası ve beklentiler

Koyun, devre arası transferleri hakkında konuşurken, önlerindeki beş maçın önemine dikkat çekti ve transfer konusunu şimdilik gündemlerinde olmadığını ifade etti. Teknik heyetin taleplerinin her zaman yerine getirildiğini belirten Koyun, gerekli durumlarda takımın ihtiyaçlarına göre hareket edeceklerini vurguladı.

Emir Ortakaya konusunda net tavır

Fenerbahçe’den kiralanan genç stoper Emir Ortakaya'nın kontratındaki geri çağrılma maddesi hakkında da konuşan Koyun, bu maddenin başlangıçta kabul edilemez olduğunu, ancak oyuncunun gelişimi için bu şartın konulduğunu açıkladı. Ortakaya'nın takımda mutlu olduğunu ve Fenerbahçe’nin bu maddeyi kullanarak oyuncuyu geri çağıracağına inanmadığını ifade etti.

Fenerbahçe ile ilişkiler ve yasal haklar

Koyun, Fenerbahçe'nin geri çağrılma maddesini kullanması durumunda Kocaelispor'un yasal haklarının olduğunu belirtti. Ancak böyle bir durumda iki büyük camianın karşı karşıya gelmesini arzu etmediğini ifade etti. Koyun, Fenerbahçe’nin bu tarz bir hamle yapmayacağına inandığını ve camialara yakışanın taahhütlerin yerine getirilmesi olduğunu vurguladı.

Taraftar desteğinin önemi

Son olarak Koyun, taraftarın takıma desteğinin önemine değindi. İç saha ve dış saha maçlarında taraftarın olağanüstü desteğine teşekkür ederek, stadın dolmasını ve ambiyansın artmasını istediğini söyledi. Kocaelispor taraftarının ve Hodrimeydan taraftar grubunun takıma olan bağlılığını övdü.