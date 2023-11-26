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Fenerbahçe-Fatih Karagümrük karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Nerde? Hangi kanalda?

Fenerbahçe-Fatih Karagümrük karşılaşması saat kaçta? Ne zaman? Nerde? Hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'de bugün Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. Saat 19:00'da başlayacak bu heyecanlı mücadele, BeIN SPORTS 1'de canlı yayında.

Trendyol Süper Lig'de futbol severlerin merakla beklediği bir karşılaşma bugün Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği bu heyecanlı mücadele, saat 19:00'da başlayacak ve BeIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Muhtemel on birler

Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11'inde Livakovic, Mert, Samet, J.Oosterwolde, Ferdi, İsmail, M.Zajc, İrfan Can, S.Szymanski, D.Tadic ve E.Dzeko yer alması bekleniyor.

Fatih Karagümrük’ün ise Emre, D.Biraschi, I.Dresevic, F.Ceccherini, Levent, S.Fegholi, Nazım, V.Eysseric, M.Rohden, Can, Güven ilk 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

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Hakem kadrosu ve maçın önemi

Maçın hakemi Arda Kardeşler olacak. Yardımcı hakemler ise M.Emin Tuğral ve Süleyman Özay olarak belirlendi.

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Fenerbahçe'nin güçlü performansı

Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki etkileyici performansı, Fatih Karagümrük ile olan rekabetinde özellikle dikkat çekiyor. Kasım 1959'da evinde 2-0 kaybettikleri ilk maçın ardından, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e karşı oynadığı sonraki 13 karşılaşmada yenilgi almadı (9 galibiyet, 4 beraberlik). Geçen sezon ise rakibine hiç puan vermedi ve iki maçta da (5-4 ve 2-1) galip geldi.

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Karagümrük'ün zorlu deplasman mücadelesi

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye konuk olduğu yedi Süper Lig maçının beşini kaybetti (1 galibiyet, 1 beraberlik). Bu maçlarda aldığı puanlar, kalesini gole kapatmayı başardığı iki ziyaretten (Kasım 1959 ve Mayıs 2022) geldi.

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İsmail Kartal'ın üç maçlık galibiyetsiz seriyi kırma hedefi

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son iki maçını kazanamadı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet). Ancak, İsmail Kartal'ın 64 maçlık yönetimi altında, üst üste üç karşılaşmayı galibiyetsiz geçiren bir dönem yaşanmadı. Bu istatistik, Fenerbahçe'nin bu maçta galibiyet arayışını daha da önemli kılıyor.

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Karagümrük'ün son dört maçtaki başarılı performansı

Fatih Karagümrük, son dört Süper Lig maçında 8 puan topladı (2 galibiyet, 2 beraberlik), bu puanlar sezonun ilk sekiz haftasında biriktirdiği toplam puanı (6) geride bıraktı. Nisan 2023'ten bu yana üst üste iki galibiyet alamayan Karagümrük, son karşılaşmada Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek formunu gösterdi.

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Fenerbahçe'nin İstanbul takımlarına karşı üstünlüğü

Bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı üç Süper Lig maçında da galip gelen Fenerbahçe, bu maçlarda toplam 11 gol atarken rakiplerine gol şansı tanımadı. Bu performans, 2014/15 sezonunda İsmail Kartal yönetimindeki 5 maçlık galibiyet serisini hatırlatıyor.

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