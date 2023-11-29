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Fenerbahçe'nin Sırp yıldızları Dusan Tadic ve Marko Guduric'ten unutulmaz buluşma

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızları Dusan Tadic ve Marko Guduric'ten unutulmaz buluşma

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızları Dusan Tadic ve Marko Guduric, UEFA etkinliğinde buluşarak, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda renkli anlara imza attı.

Fenerbahçe'nin futbol ve basketbol takımlarının Sırp yıldızları, Dusan Tadic ve Marko Guduric, özel bir etkinlikte bir araya geldi. Bu buluşma, hem spor camiasında hem de Fenerbahçe taraftarları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Sırp yıldızlar sahada buluştu

UEFA'nın düzenlediği bu özel etkinlik, sarı-lacivertli kulübün iki önemli ismini bir araya getirdi. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic, basketbol takımının tecrübeli oyuncusu Marko Guduric ile Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda buluştu. Bu buluşma, spor severler için keyifli anlar yaşattı.

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Renkli görüntüler ve şut çalışması

Tadic ve Guduric'in saha içindeki karşılaşması, salonda yapılan şut çalışmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. İki sporcu, bu özel etkinlikte basketbol ve futbolun birleştiği nadir anlardan birini sergiledi. Tadic'in basketbol sahasında sergilediği performans, Guduric'in ise futbol bilgisine olan hayranlığı, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

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Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde özel anlar

Etkinliğin bir sonraki ayağı, Türkiye'nin ilk basketbol müzesi olan Fenerbahçe Basketbol Müzesi oldu. İki sporcu burada yaptıkları sohbette, kulüpten ve taraftarlardan övgüyle bahsetti. Kulübün tarihine ve başarılarına duydukları saygıyı dile getiren Tadic ve Guduric, Fenerbahçe'nin spor tarihindeki önemli yerine vurgu yaptı.

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Tadic'e özel forma hediyesi

Günün anısına, Marko Guduric, Dusan Tadic’e özel olarak hazırlanmış bir basketbol forması hediye etti. Üzerinde Tadic’in isminin yazılı olduğu bu forma, dostluk ve spor kardeşliğinin güzel bir simgesi oldu.

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