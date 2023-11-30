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Fenerbahçe'nin ve A Milli takımın yıldızı Göknur Güleryüz’ün milli forma aşkı

Fenerbahçe'nin ve A Milli takımın yıldızı Göknur Güleryüz’ün milli forma aşkı

Göknur Güleryüz, Türk kadın futbolunun parlayan yıldızı, kendi bayrağı altında oynamanın gururunu ve A Milli Kadın Futbol Takımı'ndaki hedeflerini anlattı.

Türk kadın futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan Göknur Güleryüz, milli takım ve Fenerbahçe forması altındaki hedeflerini ve hayallerini paylaştı. 2003 doğumlu yetenekli kaleci, milli takım tercih sürecinde yaşadığı deneyimleri anlattı. Azerbaycan'dan gelen milli daveti reddederek A Milli Kadın Futbol Takımı'nı tercih eden Güleryüz, "Kendi bayrağım altında oynamak her zaman hayalimdi" dedi. Türkiye için oynamaktan duyduğu gururu ifade eden genç kaleci, milli takımdaki arkadaşları ve koçlarıyla uyum içinde olduğunu vurguladı.

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A Milli Takımda yükselen performans

Güleryüz, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki başarılı performansına değindi. Takımın, gruptaki maçlarını kayıpsız geçmesinde önemli bir rol oynayan kaleci, Litvanya ve Gürcistan ile oynanacak maçlara da odaklanmış durumda. Güleryüz, "Bu başarıya ortak olmak, benim için büyük bir gurur" şeklinde konuşarak, milli takımdaki hedeflerini ve beklentilerini dile getirdi.

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Fenerbahçe'de yaşanan kritik anlar

Fenerbahçe'nin genç kalecisi, geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile oynanan derbi maçında yaşanan kritik bir anı da anlattı. Beşiktaş'ın attığı son golde kural hatası olduğunu düşünen Güleryüz, yaşadığı şaşkınlığı ve tepkisizliğini dile getirdi. "Böyle bir durumu kariyerim boyunca hiç yaşamadım" diyen Güleryüz, bu zorlu anı tecrübe olarak kabul ediyor ve gelecekte daha güçlü dönmeyi hedefliyor.

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