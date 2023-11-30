Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ın Paris 2024'e doğru Bolu’da hedefleri

Türk cimnastiği, Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak önderliğinde, 2024 Paris Olimpiyatları için altın madalya hedefiyle hazırlanıyor. Bolu ve İzmir'deki kamplar, bu yoldaki önemli adımlar.

Türkiye'nin artistik cimnastik alanında yükselen yıldızları Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak, 2024 Paris Olimpiyatları'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor. Türk Milli Takımı, olimpiyat hazırlıklarına Bolu'daki ilk kamp ile start verdi. Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu, milli sporcuların zorlu antrenmanlarla dolu günlerine ev sahipliği yaptı.

Arıcan ve Çolak'tan altın hayaller

Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran isim olmanın gururunu yaşarken, hedefini daha da yükseltti. Arıcan, Bolu kampının ardından İzmir'de devam eden hazırlıklar ve takımın hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Çolak ise, kariyerinin zirvesi olarak gördüğü olimpiyatlarda eksik madalyayı tamamlama azminde.

Takım ruhu ve büyük hedefler

Arıcan, takım olarak dünya standartlarında olduklarını ve Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarıların ardından Dünya Şampiyonası'nda finale odaklandıklarını belirtti. 2020 Tokyo'da tarihi bir başarı elde edildiklerini ve şimdi hedeflerinin daha büyük olduğunu vurguladı. Çolak ise, Tokyo'da 7 final yaparak elde edilen deneyim ve başarıları Paris'te daha fazla madalyaya dönüştürme hedefinde olduklarını dile getirdi.

Paris 2024 için son viraj

Takım halinde 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma başarısı gösteren Türk Milli Takımı, Arıcan ve Çolak'ın liderliğinde altın madalya parolasıyla yola çıktı. Bolu'da başlayan ve İzmir'de devam eden hazırlıklar, sporcuların olimpiyat hedeflerine ulaşmaları için büyük önem taşıyor.