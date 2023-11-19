Fransa'nın Cebelitarık'a karşı tarihi galibiyeti: EURO 2024 elemelerinde 14-0'lık zafer

Fransa, EURO 2024 Elemelerinde Cebelitarık'ı 14-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti ve Almanya'nın 2006'daki rekorunu kırdı.

Futbol dünyası, Fransa'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki tarihi galibiyetiyle sarsıldı. Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuvanın elemelerinde Fransa, Cebelitarık'ı 14-0 mağlup ederek, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

Tarihi galibiyetin detayları

Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 7. maçında Cebelitarık'ı ağırladı. İngiliz hakem John Brooks'un yönettiği maçta Fransızlar, erken buldukları gollerle ilk yarıyı 7-0 önde tamamladı. Cebelitarık'ın Ethan James Santos'un kendi kalesine golüyle başlayan maç, Santos'un 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle Fransa için daha da avantajlı bir hale geldi.

Fransız yıldızların gol şovu

Fransa, maç boyunca rakibine neredeyse hiç pozisyon vermeyerek üstün bir oyun sergiledi. Yıldız forvet Kylian Mbappe, hat-trick yaparak maçın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ayrıca Kingsley Coman ve Olivier Giroud ikişer golle, Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Ousmane Dembele ve Adrien Rabiot ise birer golle galibiyete katkıda bulundu.

Grup lideri Fransa

Bu galibiyetle Fransa, grubunda 21 puanla liderliğini sürdürdü. Takım, oynadığı 7 maçın altısında kalesini gole kapatarak defansif anlamda da üstün bir performans sergiledi. Grubun son maçında Fransa, 12 puanla 3. sırada yer alan Yunanistan ile karşılaşacak.

Tarihi bir rekorun kırılması

Fransa'nın bu galibiyeti, Almanya'nın 2006 yılında San Marino'ya karşı elde ettiği 13-0'lık skorun rekorunu kırarak tarihe geçti.