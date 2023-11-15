Futbol taktiklerinin evrimi: Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 teknik direktör değişiklikleri

Boluspor, bu değişimin öncülerinden biri oldu ve 3. haftanın ardından teknik direktör Turgay Altay ile yollarını ayırarak Yalçın Koşukavak'ı takımın başına getirdi. Bu, Boluspor için yeni bir dönemin işaretçisi oldu.

11 haftada 11 teknik direktör değişikliği

Ligin 11 haftalık sürecinde, 18 takımdan tam 11'i teknik direktör değişikliğine gitti. Bunlar arasında Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Şanlıurfaspor ve daha birçok takım bulunuyor. Bu durum, Trendyol 1. Lig'in adeta teknik direktör öğüttüğünü gösteriyor.

İstikrarı koruyan takımlar

Her takım bu değişim rüzgarlarından etkilenmedi. Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK, Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor gibi ekipler, sezon başından bu yana teknik direktörlerini koruyarak istikrarı sürdürdü.

Öne çıkan teknik direktörler

Ligde dikkat çeken bazı isimler, birden fazla takımda görev aldı. Mustafa Kaplan, sezon başında Giresunspor'da iken, şimdi Adanaspor'u yönetiyor. Taner Taşkın ise hem Sakaryaspor hem de Bandırmaspor'da teknik direktörlük yaptı.

Yabancı teknik direktörler ve lisans sorunları

Ligde yabancı teknik direktörler de sahne alıyor. Göztepe, Sırp Radomir Kokovic'i, Altay ise Cezayirli Djilali Bahloul'u takımın başına getirdi. Ancak bazı yabancı teknik direktörlerin pro lisansı olmadığı için medya ile olan etkileşimleri kısıtlandı.

Geçmişten günümüze yabancı şampiyon teknik direktörler

Lig tarihinde yabancı teknik direktörler de önemli başarılar elde etti. Ignace Molnar, Ilie Datcu, Valeriu Neagu, Ivan Kucukov ve Nejat Biyediç gibi isimler, Türk futboluna damga vurdular.

Teknik direktörlerin performans analizi

Son olarak, ligin bu sezonunda görev yapan teknik direktörlerin performansları da merak konusu. Her biri, takımlarının başında farklı başarılar elde etmeye çalışıyor ve bu da ligin çekişmeli yapısını ortaya koyuyor.