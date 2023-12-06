Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Kopenhag maçın için iddialı açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi, Kemerburgaz projesi, Mecidiyeköy ve Florya gelişmeleri, basketbol takımındaki değişiklikler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam eden mücadelelerine değinerek, Kopenhag ile oynanacak önemli maç hakkında konuştu. Özbek, takımın bu maçta son dakikaya kadar mücadele ederek tarih yazacağına yürekten inandığını belirtti. Bu ifadeler, Galatasaray'ın her zaman Türkiye'nin gururu olduğuna ve bu gururu sürdüreceğine işaret etti.

Kemerburgaz projesi ve taşınma planları

Galatasaray Başkanı, Kemerburgaz projesinin güncel durumu hakkında bilgi verdi. Projeye dair önemli detayları paylaşan Özbek, bu sezon bitmeden Kemerburgaz'a taşınma niyetlerini vurguladı. Florya'nın Galatasaray için önemli bir çıkış projesi olduğunu belirten Özbek, mevcut tesislerin modernizasyonunun zorunluluğuna dikkat çekti.

Florya ve Mecidiyeköy projelerinin önemi

Başkan Özbek, Florya ve Mecidiyeköy projelerinin Galatasaray için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Özbek, bu projelerin kulübün geleceğini şekillendireceğini ve finansal özgürlüğe katkıda bulunacağını ifade etti. Mecidiyeköy projesi kapsamında yapılan rezidansların, kulübün mali yapısına büyük katkı sağladığını belirtti.

Basketbol takımında yönetimsel değişiklikler

Erkek basketbol takımında yaşanan genel menajerlik değişikliğine de değinen Özbek, bu kararın performansa dayalı olduğunu açıkladı. Yeni genel menajer Ömer Yalçınkaya'nın göreve getirilmesinin, takımın hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacağına inandığını vurguladı.

Galatasaray'ın birliği ve gelecek projeleri

Galatasaray Başkanı, kulübü birleştiren ve ayrıştıran her konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özbek, kulübün bir araya gelmesinin ve tek yumruk olmasının önemine dikkat çekti. Başkan, en kısa zamanda projeleri tamamlayarak, finansal özgürlüğe ulaşacaklarına ve başarılarını sürdüreceklerine olan inancını dile getirdi.