Galatasaray – Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray ile Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'inde karşı karşıya geliyor.. Galatasaray ile Manchester United arasındaki mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bütün merak ettiğiniz sorular bu haberde…

Şampiyonlar Ligi'nde önemli karşılaşma Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç bugün saat 20:45'de Galatasaray Rams Park Stadyumunda oynanacak. Maçta Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele şifreli olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN üzerinden de izlenebilir.

MAÇ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Galatasaray'ın Moralli Dönüşü ve Liderlik Yarışı

Türkiye Süper Lig'inde Hatay deplasmanında ilk yenilgisini alan Galatasaray, 11 haftalık yenilmezlik serisini kaybetti ve liderlik koltuğunu Fenerbahçe'ye bıraktı.

Ancak milli aradan sonra gösterdikleri performansla taraftarlarını sevindiren Sarı Kırmızılılar, Alanyaspor'u 4-0 gibi büyük bir skorla mağlup ederek güvenlerini tazelediler.

Takımın yıldızları İcardi ve Zaha, milli ara sonrası da gol atmaya devam ediyor. Şimdi ise tüm dikkatler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. A Grubu'nda ilk dört maç sonunda 4 puan toplayan Galatasaray, Manchester United ile kritik bir maça çıkıyor.

Grup aşamasının ilk yarısında Manchester United'ı yenmeyi başaran Galatasaray, bu maçı kazanarak Son 16'ya bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Grup Performansı ve Önemli Eksikler

Galatasaray, gruptaki ilk maçında Kopenhag ile berabere kaldı ve ardından Manchester United'ı deplasmanda yendi. Ancak sonraki iki maçta Bayern Münih'e yenilerek puan kaybetti.

Bu hafta Manchester United'ı ağırlayacak olan Galatasaray, ligdeki son galibiyetiyle moral buldu. Ancak Halil Dervişoğlu'nun kadroda olmaması ve Davinson Sanchez'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği belirtiliyor.

Manchester United'ın Toparlanma Çabaları

Manchester United, sezonun başında istikrarsız bir performans sergiledi. Ancak son dönemde gösterdikleri performansla toparlanma işaretleri veriyorlar.

Teknik direktör Erik ten Hag, eleştirilere rağmen takımı toparlamayı başardı ve Everton deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetle Premier Lig'de üst üste üç zafer elde ettiler.

Şu anda Premier Lig'de 24 puanla 6. sırada yer alıyorlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk dört haftadan sadece 3 puan çıkarabildiler ve grupta son sırada bulunuyorlar. Kopenhag'a karşı son maçlarında 4-3 mağlup olan Manchester United, Galatasaray deplasmanında kazanmak zorunda.

Galatasaray ve Manchester United Arasındaki Kritik Karşılaşma

Galatasaray, gruptaki tek galibiyetini Manchester United karşısında aldı. Old Trafford'da oynanan maçı 3-2 kazanarak grupta ilk galibiyetlerini elde ettiler.

Manchester United ise grupta sadece bir kez kazanabildi ve 3 puanla son sırada yer alıyor.

Her iki takım için de gruptan çıkma şansını devam ettirmek adına bu maç büyük önem taşıyor.

İlk maçta beş golün atıldığı mücadelede, benzer bir heyecanın yaşanması bekleniyor. Bu önemli karşılaşma karşılıklı gollerle geçecek.