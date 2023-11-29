Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kaldı mı, gruptan nasıl çıkar?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı: A Grubu'nda Manchester United ile kritik maç öncesi son 16 turuna kalma şansı ve diğer grup maçlarının analizi.

Galatasaray, futbol dünyasının en prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele sergiliyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, devler ligi olarak bilinen bu zorlu turnuvada Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya geliyor. 28 Kasım'da oynanacak 5. hafta maçları sonrasında, Galatasaray'ın gruptaki konumu ve son 16 turuna kalma ihtimali, futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.



Avrupa futbolunun zirvesinde Türk temsilcisi: Galatasaray'ın durumu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda şu ana kadar gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 4 maç sonunda topladığı 4 puanla grup sıralamasında 3. sırada yer alan Galatasaray, son 16 turuna kalma yolunda kritik bir dönemece girmiş durumda. Bu akşam Manchester United ile oynayacağı maç, Galatasaray'ın son 16 yolculuğunda belirleyici olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Zaten son 16 turuna kalmayı garantileyen 10 takım bulunuyor. Bu takımlar arasında Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Inter, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa futbolunun devleri yer alıyor. Kalan 6 kontenjan için mücadele eden takımlar arasında Galatasaray da bulunuyor.

Galatasaray'ın Kritik Manchester United Maçı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan maç bu akşam oynanacak. Türk temsilcisi, kendi evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Bu maç, Galatasaray'ın gruptan çıkıp çıkmayacağını büyük ölçüde belirleyecek.

Muhtemel ilk 11’ler

Galatasaray: Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Angelino, Torreira-Kaan, Zaha-Mertens-Kerem, Icardi



Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw, Amrabat, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund

29 Kasım 2023 Şampiyonlar Ligi maç takvimi

Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım 2023 tarihinde oynanacak diğer önemli maçlar arasında Bayern München - Kopenhag, Sevilla - PSV Eindhoven, Arsenal – Lens, Real Madrid - Napoli, Sporting Braga - Union Berlin, Benfica - Inter ve Real Sociedad - Salzburg karşılaşmaları bulunuyor. Bu maçlar da son 16 turuna kalacak diğer takımların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan dolu yolculuğu, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Türk futbolunun Avrupa'daki temsilcisi, bu zorlu turnuvada son 16 turuna kalma mücadelesini sürdürüyor. Galatasaray'ın bu akşamki kritik Manchester United maçı, tüm futbol dünyasının gözlerini İstanbul'a çevirecek.