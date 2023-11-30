Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Manchester United maçı değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Ndombele'nin performansı, oyun üstünlüğü ve otomatik ofsayt sistemine yönelik eleştiriler ön planda.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. maçında evinde Manchester United ile karşılaştı. İngiliz deviyle 3-3 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, 3-1'den geri dönerek dikkat çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu geri dönüşün önemine vurgu yaparak, "Kaybetmemek ve 3-1'den dönüş yapmak çok önemliydi. Manchester United'ın üstünde bitirerek son maça kaldık" dedi.

Ndombele performansı ve takımın durumu

Buruk, başlangıçta 11'de yer alan Tanguy Ndombele'nin performansını değerlendirerek, "Ndombele'nin kötü oynadığını düşünmüyorum. Takım olarak gerideyken her oyuncunun üzerinde baskı var. O da görevini yaptı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Victor Nelsson'un oyuna dahil edilme kararını açıklarken, "Nelsson'a güveniyoruz, bu maç özelinde aldığımız bir karardı" şeklinde konuştu.

Oyun üstünlüğü ve fiziksel farklar

Galatasaray'ın oyun üstünlüğüne de değinen Buruk, "Premier Lig ekibine karşı oyunun kontrolünü elde tutmak önemliydi" dedi ve Türkiye Ligi ile Premier Lig arasındaki fiziksel farklara dikkat çekti. Buruk, "Türkiye Ligi'nde oynayıp, Premier Lig takımına karşı bu performansı sergilemek bizim için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Otomatik ofsayt sistemi üzerine eleştiriler

Buruk otomatik ofsayt sistemi hakkında konuştu. Bayern Münih maçındaki kararları eleştirerek, "Otomatik ofsayt sisteminde bazı soru işaretleri var. Bu sistemde daha net kararlar alınmalı" ifadelerini kullandı.

Son 16 turu hedefi ve Türk futbolunun imajı

Buruk, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak istediklerini belirterek, "Hem Türk futbolunu hem de Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi ve Türk futbolunun uluslararası alandaki konumuna vurgu yaptı.