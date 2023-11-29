Galatasaray vs Manchester United maç özeti: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester United arasındaki heyecan dolu maç 3-3 sona erdi. Goller, sarı kartlar ve maçın önemli anlarına dair detaylar içeren özet.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray ile İngiliz devi Manchester United arasında oynanan 5. maç, futbolseverlere nefes kesen anlar yaşattı. Her iki takımın da sahaya yüksek motivasyonla çıktığı maçta, sonuç 3-3 berabere tamamlandı. İşte maçın önemli anları:

Garnacho İle Başlayan Manchester United Üstünlüğü

Maçın 11. dakikasında Bruno Fernandes, Höjlund ile verkaç yaparak pasını Alejandro Garnacho'ya aktardı. Genç yetenek Garnacho'nun sol çaprazdan attığı şutta top ağlarla buluşarak Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.

Bruno Fernandes'ten Gelen İkinci Darbe

18. dakikada sol kanattan Amrabat'ın pasını alan Bruno Fernandes, ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak Manchester United'ın skoru 2-0'a taşıdı.

Galatasaray'ın Cevabı Gecikmedi

29. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakim Ziyech, harika bir vuruşla Galatasaray'ın umutlarını yeşertti. Onana'nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve skor 2-1 oldu.

McTominay'in Katkısı

İkinci yarıda oyunun 55. dakikasında Antony'nin asistinde sağ kanatta topla buluşan Wan-Bissaka, McTominay'in kayarak yaptığı vuruşla Manchester United'ı 3-1 öne geçirdi.

Ziyech İkinci Kez Sahne Aldı

Galatasaray'ın umutlu anlarından biri de 62. dakikada geldi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakim Ziyech, ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruşla ikinci golünü kaydetti ve skoru 3-2'ye getirdi.

Aktürkoğlu'nun Eşitliği Getiren Golü

70. dakikada Angelino'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, mükemmel bir vuruşla Galatasaray'ın beraberliği yakalamasını sağladı. Skor 3-3'e geldi ve maçın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu.

Fırsatlar Kaçtı

Her iki takım da sonraki dakikalarda farkı açma fırsatları yakaladı. Ancak McTominay'in 77. dakikada attığı şut direğin yanından auta giderken, Fernandes'in 85. dakikadaki sert vuruşu da yan direğe çarparak sonuç değiştirmedi.

Oyuncu Kadroları

Galatasaray’ın ilk 11’i: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi

Manchester United’nın ilk 11’i: Andre Onana, Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw, McTominay, Sofyan Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Rasmus Höjlund

Maçın Hakemleri

Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero ve Inigo Prieto olarak görev yaptılar.

Sarı Kartlar Havada Uçuştu

Maçın sertliği ve rekabeti sarı kartlarla da yansıdı. Sacha Boey ve Kaan Ayhan Galatasaray'dan, Bruno Fernandes, Luke Shaw ve Wan-Bissaka ise Manchester United'dan sarı kart gördü.

Maçın Golleri

Galatasaray: Hakim Ziyech (dk. 29 ve 62), Kerem Aktürkoğlu (dk. 70)

Manchester United: Garnacho (dk. 11), Bruno Fernandes (dk. 18), McTominay (dk. 55)