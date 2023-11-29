Galatasaray'’da Kerem Aktürkoğlu’nun sihirli ayakları Manchester United'a karşı sahneye çıktı

Galatasaray'ın yetenekli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. maçında Manchester United'a karşı göz kamaştırdı. Sarı-kırmızılı takımın sahasında gerçekleşen bu önemli mücadelede, Aktürkoğlu 71. dakikada sahneye çıkarak takımını umutlandırdı. Ceza sahasının sağ tarafından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderen Kerem, skoru 3-3'e taşıyarak maçın kaderini değiştirdi.

Aktürkoğlu'nun gol serüveni

25 yaşındaki başarılı oyuncu, bu golle birlikte sezonun 6. golünü kaydetmiş oldu. Aktürkoğlu'nun bu gollerin 3'ünü Süper Lig'de, 2'sini Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ve 1'ini de eleme turlarında attığı biliniyor. İngiltere'de oynanan bu karşılaşmada da fileleri havalandıran Aktürkoğlu, takımına değerli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Aktürkoğlu'nun oyunu değiştiren hamlesi

Mücadeleye yedek başlayan Aktürkoğlu, 60. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. Sahaya girdikten kısa bir süre sonra attığı bu kritik golle, takımının maçtaki performansını üst seviyelere taşıdı. Aktürkoğlu'nun bu performansı, onun sahadaki etkinliğini ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Galatasaray'ın Avrupa'daki yıldızı

Aktürkoğlu'nun bu sezonki performansı, onu Galatasaray'ın ve Türk futbolunun Avrupa sahnesindeki parlayan yıldızlarından biri haline getirdi. Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımının başarısına önemli katkılarda bulunan yetenek, gelecek maçlarda da gözlerin üzerinde olacağının sinyallerini veriyor.