Gençler ve yıldızlar sahneye çıktı: Düzce’de kros heyecanı

2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleşen okul spor yarışmaları, gençler ve yıldızlar için büyük bir rekabet sahnesi oldu. Bahçeşehir Spor Kompleksi'nin Kaynaşlı bağlantı yolundaki etkileyici parkurunda düzenlenen bu heyecan verici kros müsabakalarına 100’den fazla yetenekli sporcu katıldı.

Yarışın yıldızları parladı

Yıldız kızlar kategorisinde Nisanur Özbey, yıldız erkeklerde Eyüp İslam Çelik, genç kızlar A kategorisinde Zeynep Şeyma Arslan, genç kızlar B’de ise Şeyma Demirtaş zaferin sahibi oldu. Genç erkeklerde ise Muhammed Sadık Sehidoğlu, dikkat çekti.

Okullar arasında rekabet kızıştı

Yarışmada, okullar arası kategoride de büyük bir mücadele vardı. Yıldız kızlarda 100. Yıl Ortaokulu, yıldız erkeklerde Cumayeri Ortaokulu, genç kızlarda Spor Lisesi ve genç erkeklerde Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti.

Ödül töreniyle taçlandırılan başarılar

Dereceye giren sporcular ve okullar, düzenlenen ödül töreniyle başarılarını taçlandırdı. Katılımcılar, azim ve kararlılıkla dolu bu mücadelede gösterdikleri üstün performansın ödülünü almanın gururunu yaşadı.