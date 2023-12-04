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Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK teknik direktörleri Sinan Kaloğlu ve Hakan Kutlu’dan açıklamalar

Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK teknik direktörleri Sinan Kaloğlu ve Hakan Kutlu’dan açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu ve takımlarının geleceği hakkında konuştular.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Erzurumspor FK ile Gençlerbirliği, çekişmeli geçen maçta 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldılar. Maç, her iki takım için de kayıp ve kazanım anlamına gelen önemli anlar içerdi.

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Gençlerbirliği teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun değerlendirmesi

Gençlerbirliği'nin tecrübeli Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kaloğlu, ilk olarak her iki takım oyuncularını tebrik etti ve maçın zorlu geçtiğini belirtti. İlk yarıda Erzurumspor'a karşı pozisyon vermediklerini, ancak net gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi. İkinci yarıya daha ofansif bir yaklaşım sergileyerek 4-4-2 dizilişine geçtiklerini belirten Kaloğlu, bu değişikliğin takıma ofansif anlamda avantaj sağladığını ifade etti. Ancak, kenar oyunlarında etkili olamadıklarını ve duran toplarda daha iyi olduklarını sözlerine ekledi.

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Erzurumspor teknik direktörü Hakan Kutlu'nun yorumları

Erzurumspor'un Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, oyuncularının gösterdiği mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kutlu, takımının defansif ve ofansif yönden her şeyi yaptığını, ancak gol pozisyonlarını sonuçlandırmada sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Gençlerbirliği'ne karşı çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini ifade ederek, duran toplardan yedikleri golün maçın sonucunu etkilediğini söyledi.

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