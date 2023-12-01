Geredespor ev sahibi avantajını kullanamadı: Sincan Belediyespor maçının tüm detayları

Geredespor, evinde Sincan Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. Gerede Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen Bölgesel Amatör Lig maçının detayları, takım kadroları ve maç sonrası analizler.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Geredespor, evinde ağırladığı Sincan Belediyespor'a 1-0 yenilerek puan durumundaki avantajını kaybetti. Gerede Şehir Stadyumu'nda oynanan bu heyecanlı karşılaşmanın detayları, futbol severler için büyük bir merak konusu oldu.

Geredespor'un kadrosu

Maça ev sahipliği yapan Geredespor sahaya Berkay Güzel, Umut Ada, Fırat Kaya, Selahattin Erdem, Samed Kartal, Aydın Aslan, Berk Can Aktaş, Celal Aras, Zafer Şensoy, Serhat Özyılmaz ve Fahri Küçükkurt ilk 11’i ile sahaya çıktı

Kartlar havada uçuştu

Geredespor'da Sarı ve Kırmızı Alarm Maç boyunca tempolu ve zaman zaman gergin anlar yaşandı. Geredespor'dan Fahri Küçükkurt, Celal Aras, Samed Kartal, Zafer Şensoy, Serhat Özyılmaz, Mert Murat Sönmez ve Yusuf Yılmaz Avcı sarı kartla cezalandırılırken, Kayhan Arduç'un maçın son dakikalarında gördüğü kırmızı kart, takımı 10 kişi bıraktı.

Sincan Belediyespor'un 10 kişiyle mücadelesi

Rakip takım Sincan Belediyespor ise Emrah Kızıl, Harun Altunkaya, Batuhan Kazan, Bahadır Can, Gökhan Şahin, Ercüment Balıkçı, Furkan Taş, Özcan Gençoğlu, Canberk Akbaba ve Canberk Özçakır, Oğuzcan Genç onbiriyle mücadele etti. 35. Dakikada Canberk Akbaba'nın kırmızı kart görmesiyle takım 55 dakika boyunca 10 kişi oynadı. Ancak Sincan Belediyespor, 80. Dakikada Osman Talha Kotaran'ın attığı golle galibiyeti elde etti.

Geredespor'un kaybettiği avantaj

Bu mağlubiyetle Geredespor, ligdeki konumunu yükseltemeyerek 13 puanda kaldı. Özellikle geçen hafta Kaynaşlı Belediyespor karşısında elde edilen avantajın bu mağlubiyetle kaybedilmesi, takımın moralini ve ligdeki durumunu olumsuz etkiledi.