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Giresunspor teknik direktörü Mehmet Birinci’den Göztepe maçı sonrası açıklamalar

Giresunspor teknik direktörü Mehmet Birinci’den Göztepe maçı sonrası açıklamalar

Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Göztepe maçı sonrası takımın durumunu değerlendirdi. Transfer tahtasının açılmasının önemine vurgu yaparak, takımın ligde kalabileceğine inandığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında gerçekleşen Giresunspor ve Göztepe maçı, Giresunspor'un 3-0'lık yenilgisiyle sonuçlandı. Bu önemli maçın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Birinci, öncelikle rakip Göztepe takımını tebrik ederek, Giresunspor'un performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

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Eksikler ve özür

Teknik Direktör Birinci, Giresunspor'un normal performansının altında bir oyun sergilediğini belirtti. Tecrübe ve tecrübesizlik arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek, takımın altyapıdan yetişen genç oyuncularının bu tür maçlarda yetersiz kaldıklarını ifade etti. Giresunspor taraftarlarına özür dileyen Birinci, takımın kötü oyunundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Transfer tahtasının önemi

Mehmet Birinci, Giresunspor yönetiminin transfer tahtasını açmak için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı. Transfer tahtasının açılması halinde takımın ligde kalabileceğine inandığını ifade ederken, aksi takdirde zor günlerin yaşanabileceğini belirtti. Birinci, takımın ilk 11 dışında yedek kulübesinde oyunun gidişatını değiştirecek oyuncuların olmadığını ve tecrübesiz bir ekip olduklarını dile getirdi.

Moral ve gelecek planları

Birinci, takımın yaşadığı puan silinmesi ve kötü moral durumuna değinerek, zorlu süreçte terlerinin son damlasına kadar çalışacaklarını belirtti. Takımın geleceği ve ligde kalma mücadelesine odaklanan Birinci, yönetimin çabalarıyla birlikte olumlu bir dönüş yapmayı hedeflediklerini aktardı.

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