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Gol kararı polemiği: İstanbul Anadolu Fk'nın tartışmalı golü ve Maltepespor'un tepkisi

Gol kararı polemiği: İstanbul Anadolu Fk'nın tartışmalı golü ve Maltepespor'un tepkisi

Bölgesel Amatör Lig'de İstanbul Anadolu FK ve Maltepespor arasında oynanan maç, hakem Sevcan Özkar'ın kararları ve sonrasında yaşanan gerginlikle futbol gündemine oturdu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'un 10. hafta mücadelesi, İstanbul Anadolu FK ve Maltepespor'u Gülsuyu Sahası'nda karşı karşıya getirdi. Bu kritik müsabakada, ev sahibi İstanbul Anadolu FK'nın ikinci yarıda kaydettiği tek gol, maçın sonucunu 1-0 olarak belirledi. Ancak maç, sadece skoruyla değil, saha içinde yaşanan gergin anlarla da gündeme oturdu.

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Olayın fitili ateşlendi: Hakem kararına büyük itiraz

Karşılaşmanın kritik anlarından birinde, Maltepesporlu kalecinin yerde kaldığı ve ardından İstanbul Anadolu FK'nın golü bulduğu pozisyon, tartışmaların odağında yer aldı. Maltepesporlu oyuncular ve teknik ekip, bu pozisyonda faul beklerken, maçın hakemi Sevcan Özkar'ın gol kararı vermesi üzerine büyük bir itiraz başlattı.

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Saha içi gerginlik: Çevik kuvvetin müdahalesi

Tartışmaların yüksek tansiyona dönüşmesi üzerine, saha içinde gergin anlar yaşandı. Hakem Sevcan Özkar, Maltepespor teknik ekibinden bir kişiye kırmızı kart gösterirken, durumu kontrol altına almak için çevik kuvvet polisleri sahaya girdi. Bu müdahale, gerginliğin sona ermesini sağladı ve hakem ekibi, çevik kuvvet eşliğinde sahadan ayrıldı.

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