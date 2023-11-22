Göztepe, Stoilov İle yeni bir sayfa açıyor: hedef Süper Lig

Göztepe, yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stoilov, disiplinli ve dominant bir futbol anlayışıyla Süper Lig hedefine odaklandı.

Göztepe'de yeni dönem: Stanimir Stoilov imzayı attı

Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Göztepe, teknik direktörlük görevi için Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov ile resmi sözleşme imzaladı. Göztepe'nin bu stratejik hamlesi, takımın sosyal medya hesapları üzerinden heyecanla duyuruldu. Radomir Kokovic'in ardından gelen bu önemli değişiklik, Göztepe'nin gelecek sezonki hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

2,5 Yıllık sözleşme ve yeni hedefler

Göztepe, Stoilov ile 2,5 yıl sürecek bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Yeni teknik direktör ve ekibi, yarın yapılacak antrenmanla resmi olarak görevlerine başlayacak. Göztepe Kulübü, Stoilov ve ekibine başarılar dileyerek, onları Göztepe ailesine hoş geldiniz mesajıyla karşıladı. Bu atama, kulübün Süper Lig hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Stoilov'dan açıklamalar: "Süper Lig hedefimiz var"

Yeni teknik direktör Stoilov, yaptığı açıklamalarda, mevcut kadronun gücüne ve 1. Lig'deki iddialarına vurgu yaptı. Stoilov, sahadaki problemleri çözme ve her maçı kazanma konusunda takımın kararlılığını ifade etti. Süper Lig'e çıkma hedefiyle, takımın bu doğrultuda çalışacağını belirtti.

Disiplin ve gelişim vurgusu

Stoilov, oyuncuların gelişimi ve disiplinin önemi üzerinde durdu. Her yaştaki futbolcuların sürekli öğrenme ve kendilerini geliştirme fırsatına sahip olduğunu belirten Stoilov, takımın disiplinli ve odaklı çalışmasının önemini vurguladı. Ayrıca, takımın hedeflerine ulaşmak için sıkı ve disiplinli bir çalışma programı izleyeceklerini ifade etti.

Taktiksel yaklaşımlar ve maç stratejileri

Stoilov, ligin devre arasına kadar olan maçlara ve oyuncuların oyun anlayışına odaklanacaklarını söyledi. Transfer konularının Ivan Mance tarafından yürütüleceğini ve yabancı sınırı gibi konularda da çalışmalar yapılacağını belirtti. 4'lü defans tercih ettiğini ve takımın oyun sistemini yavaş yavaş değiştireceklerini ifade etti.

Kontrollü ve dominant futbol anlayışı

Stoilov, futbol felsefesinin kontrol altında tutulan ve rakibi baskı altına alan bir oyun anlayışına dayandığını belirtti. Takımın hem defansif hem de ofansif yönlerini geliştirmek istediğini ve bu değişikliklerin zamanla gerçekleşeceğini dile getirdi.