Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic ile yollarını ayırdı ve yerine Stanimir Stoilov'u getirdi.

İzmir temsilcisi Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic ile yollarını ayırdı ve yerine tecrübeli Stanimir Stoilov'u getirdi. Yeni dönem başlangıcı için Göztepe ve taraftarları büyük heyecan içinde.

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic ile yollarını ayırdığını duyurdu. İzmir temsilcisi, bu önemli kararı resmi açıklamalarla kamuoyuna bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Radomir Kokovi ile olan bağlarımız sona ermiştir. Kendisine Göztepe'mize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Bu ayrılık, takımın geleceği adına yeni bir dönemin habercisi oldu.

Stanimir Stoilov göreve hazır

Göztepe, Radomir Kokovic'in ardından teknik direktörlük görevine Bulgaristanlı deneyimli çalıştırıcı Stanimir Stoilov'u getirdiğini açıkladı. Yeni dönem için heyecan verici bir adım atan İzmir ekibi, Stoilov ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Stanimir Stoilov ve ekibine Göztepe'mize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz. Yarınki antrenmanla birlikte yeni görevlerine resmen başlayacaklar" denildi. Bu atama, Göztepe'nin sportif hedefleri doğrultusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yeni bir sayfa açılıyor

Göztepe'nin teknik direktörlük konusundaki bu değişikliği, takımın gelecek stratejileri açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Radomir Kokovic döneminin sona ermesi ve Stanimir Stoilov'un göreve başlamasıyla sarı-kırmızılı takım, yeni bir sayfa açmış bulunuyor. Göztepe taraftarları, Stoilov yönetimindeki takımdan başarılar bekliyor. Bu yeni dönem, hem saha içi performans hem de kulübün genel vizyonu açısından belirleyici olacak.